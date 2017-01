Reinhard Mey hat Berufswahl nie bereut

BERLIN - Der Liedermacher Reinhard Mey (74) ist mit seiner Berufswahl bis heute zufrieden.

Der Sänger und Liedermacher Reinhard Mey feiert dieses Jahr sein 50. Berufsjubiläum. © Swen Pförtner (dpa)



«Ich habe diesen Entschluss nie bereut, nicht in lausigen Sälen, nicht angesichts hämischer Kritiken und auch nie in den einsamen Stunden des Lampenfiebers», schreibt der Berliner Musiker in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag) in einem Rückblick auf sein «Sturm-und-Drang-Jahr» 1967.

Vor 50 Jahren habe er sein Betriebswirtschaftsstudium an den Nagel gehängt und sich entschieden, Berufsmusiker zu werden. «Diese Berufsbezeichnung trug ich in Hotels und Pensionen wie einen Adelstitel stolz in die Spalte «Beruf» der Meldescheine ein», berichtet er. «Ich schrieb wie besessen in diesem Jahr. Ich hatte Feuer gefangen am Dichten, am Suchen und Finden von Ideen, Worten und Melodien und vor allem am Ringen mit unserer schönen, störrischen, aber dafür so wunderbar genauen Sprache.»

