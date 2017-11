Rekorde an der Wall Street treiben auch den Dax nach oben

FRANKFURT/MAIN - Neue Kursrekorde an der Wall Street haben am Mittwoch auch am deutschen Markt für gute Stimmung gesorgt. Der Dax stieg am Nachmittag um 0,91 Prozent auf 13.178,35 Punkte und setzte sich damit wieder etwas mehr von der 13.000er-Marke nach oben ab.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Die Aussicht auf eine zügige Umsetzung der US-Steuerreform und gute Wirtschaftsdaten hatten der Wall Street zuvor zu neuen Höchstkursen verholfen. Der EuroStoxx 50 gewann 0,83 Prozent auf 3613,32 Punkte.

In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax um 1,3 Prozent auf 27.138,79 Zähler zu. Der technologielastige TecDax trat gegen den allgemeinen Aufwärtstrend mit 2562,30 Punkten auf der Stelle. Auch an der Wall Street hatten Technologieaktien zu den Nachzüglern gezählt.

Bei den Einzelwerten profitierten Eon-Aktien von einem positiven Kommentar von Merrill Lynch. Der Kurs stieg um 2 Prozent. VW-Aktien lagen im Dax vorn mit einem Plus von 2,7 Prozent. Grund war eine Studie der schweizerischen Investmentbank Credit Suisse. Demnach hat VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh auf einer Investoren-Veranstaltung klargemacht, dass sich höhere Dividenden und eine Beteiligung der Mitarbeiter am Firmenerfolg in Deutschland nicht ausschlössen.

Papiere von Nordex verteuerten sich um fast 6 Prozent. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat aus den Niederlanden einen Auftrag für den Bau von 50 Turbinen erhalten. Osram-Aktien zählten mit einem Plus von 3,4 Prozent zu den Top-Gewinnern im MDax. Die Barclays Bank hat das Kursziel auf 100 Euro nahezu verdoppelt. Aktien des Werbedienstleisters Ströer gewannen 4 Prozent, angetrieben von einem erhöhten Kursziel von JPMorgan.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Vortag auf 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,16 Prozent auf 141,33 Punkte. Der Bund Future gab um 0,24 Prozent auf 162,63 Punkte nach. Der Euro gab zum US-Dollar leicht nach auf 1,1820.

