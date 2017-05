Rekordlauf an der Börse geht weiter

FRANKFURT/MAIN - Der Dax hat heute seinen jüngsten Rekordlauf fortgesetzt. Im Verlauf rückte der deutsche Leitindex bis auf 12 841,66 Punkte vor und stand damit so hoch wie nie zuvor.

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX). © Fredrik von Erichsen (dpa)



Im Zuge einer etwas nachgebenden Wall Street entfernte er sich dann aber wieder von dieser Bestmarke und schloss mit minus 0,02 Prozent nur wenig verändert auf 12 804,53 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,20 Prozent auf 25 102,49 Zähler. Der TecDax legte um 0,23 Prozent auf 2231,39 Punkte zu.

Die Märkte interpretierten geldpolitische Normalisierungspläne der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht mehr als Gefahr, sondern vielmehr als Bestätigung des Aufschwungs, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Nur in einem Umfeld, in dem die EZB die Zinsen anheben kann, werden auch die Firmengewinne weiter ansteigen - diese Erwartungshaltung scheint sich in den Kursen derzeit festzusetzen."

Für Schlagzeilen sorgte unter den Einzelwerten der Pharmakonzern Stada. Hier schob die Aussicht auf eine womöglich wieder aufflammende Bieterschlacht die Aktien zeitweise auf ein Rekordhoch bei 66,50 Euro. Am Ende des Tages standen sie mit plus 1,45 Prozent auf 66,38 Euro nur wenige Cent darunter.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt der unterlegene Finanzinvestor Advent zusammen mit der chinesischen Firma Shanghai Pharmaceuticals ein neues, auf rund 70 Euro je Aktie aufgestocktes Angebot. Ein Konzernsprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa-AFX aber am Nachmittag: "Wir haben kein weiteres Angebot erhalten, und uns wurde auch keines angekündigt".

Die Thyssenkrupp-Aktien zogen am Nachmittag spürbar an und gewannen zum Handelsende an der Dax-Spitze 4,12 Prozent. Händler versuchten dies mit dem schwächeren Dollar zu erklären, der die Rohstoffpreise begünstigt. Die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns stabilisierten sich damit nach ihrem jüngsten Rückschlag. Zudem machten Händler Nachholpotenzial aus.

Der gut aufgenommene Jahresbericht des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone stützte im Dax auch die Papiere der Deutschen Telekom - sie verteuerten sich als einer der besten Index-Werte um 0,97 Prozent.

Die Anteile des Spezialanlagenherstellers Aixtron kletterten als bester TecDax-Wert mit plus 6,46 Prozent auf den höchsten Stand seit vergangenen Oktober.

Der EuroStoxx 50 schloss prozentual unverändert bei 3641,89 Punkten. Für den Pariser Leitindex CAC 40 ging es moderat nach unten. Dagegen blieb der Londoner FTSE 100 dank der hohen Kursgewinne von Vodafone auf Rekordjagd und schraubte seine Bestmarke auf 7533 Punkte nach oben. Er schloss mit plus 0,91 Prozent knapp darunter bei 7522,03 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss nur knapp im Minus.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,23 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 141,07 Punkte. Der Bund Future verlor 0,11 Prozent auf 160,36 Punkte. Der Euro stieg am Dienstag in Richtung 1,11 US-Dollar. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1070 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1059 (Montag: 1,0972) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9042 (0,9114) Euro.

