Rekordprofi Nowitzki lässt weitere NBA-Saison offen

vor 43 Minuten

BERLIN - NBA-Rekordmann Dirk Nowitzki möchte sich auch vor seiner 21. Saison bei den Dallas Mavericks nicht auf den Zeitpunkt seines Karriereendes festlegen.

Dirk Nowitzki geht bei den Dallas Mavericks in seine 21. NBA-Saison. © Tony Gutierrez/AP (dpa)



"Ich werde die Tür offen lassen. Aber ich werde es angehen, als gebe es kein Morgen und hoffe einfach auf ein großartiges Jahr", sagte der 40 Jahre alte Basketball-Superstar bei einer Presserunde in Dallas.

Der gebürtige Würzburger hatte mit den Texanern zuletzt zweimal in Serie die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga verpasst. Dennoch verlängerte Nowitzki seinen Vertrag bei den Mavs um ein weiteres Jahr und wird damit als erster NBA-Profi 21 Spielzeiten bei demselben Club verbringen.

Im April war Nowitzki am Knöchel operiert worden. Die Genesung schreitet offensichtlich gut voran. "Ich werde definitiv bereit sein für das Camp", sagte Nowitzki, dessen Team am 22. September mit dem Trainingscamp startet. Den Auftakt in die neue NBA-Saison bestreiten die Mavs am 17. Oktober bei den Phoenix Suns.

dpa