Die Spielvereingung lässt es auch in der Länderspielpause nicht schleifen! Zur Wettkampfsimulation hatte sich das im Bundesliga-Unterhaus auf Platz vier notierte Kleeblatt in Gutenstetten mit der Zweitvertretung des FSV Mainz 05 verabredet. Beim 1:1 gegen den Drittlgisten stellten die Fürther ihren Coach zufrieden, was auch der ansprechenden Leistung von Zlatko Tripic geschuldet war. © Sportfoto Zink / WoZi