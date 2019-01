Aus Bakterien: TH Nürnberg forscht an abbaubarem Kunststoff

NÜRNBERG - Polyhydroxy-Buttersäure (PHB) ist ein Naturprodukt, das zu einer biologisch abbaubaren Plastikfolie verarbeitet werden kann. Allerdings liegen die Herstellungskosten etwa fünfmal höher als bei herkämmlichem Plastik. Stephanie Stute, Professorin an der Fakultät Verfahrenstechnik der TH Nürnberg, erforscht deshalb ein günstigeres Produktionsverfahren.

Professorin Stephanie Stute hält schwarzes Rohglycerin in der Hand, aus dem später das weiße PHB-Pulver wird. © Mathias Orgeldinger



Zeitersparnis, Bequemlichkeit und Hygienevorschriften sind die Wegbereiter der Wegwerfgesellschaft. Dank beiliegender Plastikgabel ist der verzehrfertige Salat aus der Kühltheke schneller verspeist als nach Hause getragen.

Die Plastikmenge steigt bedrohlich an, Verpackungssteuern und Verbote sind politisch schwer durchsetzbar und Verhaltensänderungen nicht in Sicht. Da könnten biologisch abbaubare Kunststoffe zur Lösung des Problems beitragen. Polyhydroxy-Buttersäure, kurz PHB, erfüllt alle gängigen Anforderungen an Einweg-Geschirr, Plastiktüten und Verpackungsfolien.

Es ist durchsichtig, ungiftig, wasserfest und wärmebeständig, es kann eingefärbt, bedruckt und beklebt werden. Weil eine PHB-Folie nur wenig Sauerstoff durchlässt, eignet sie sich besonders für die Verpackung von Nahrungsmitteln wie Fisch.

"Die Folie kann sowohl in einer Kompostieranlage als auch auf dem heimischen Komposthaufen problemlos entsorgt werden", sagt Stephanie Stute. Die Professorin für Verfahrenstechnik forscht an der Technischen Hochschule Nürnberg an biobasierten Kunststoffen.

In China seien bereits Mulchfolien im Einsatz, die nach der Ernte einfach untergepflügt werden, erklärt Stute. Sie dienen Bodenbakterien als Nahrung und verbessern letztlich sogar die Qualität des Ackerbodens. "Dort hat man eher das Problem, dass sich die Folie zu schnell zersetzt."

PHB ist ökologisch unumstritten, sofern für seine Herstellung nicht gentechnisch veränderte Bakterien verwendet werden. Stephanie Stute nutzt das natürlich vorkommende Bodenbakterium "Cupriavidus necator".

Killer unter den Kleinstlebewesen

Wie der Artname "necator" andeutet, handelt es sich um einen "Killer", der andere Bakterien und Pilze tötet. Das Kleinstlebewesen hat aber auch positive Eigenschaften: Wenn ihm bestimmte Bestandteile in seiner Nahrung fehlen, lagert es den Energiespeicher PHB ein.

Der Vorrat an PHB kann bis zu 80 Prozent der Trockenmasse des Bakteriums ausmachen. Bei solchen Zahlen bekommen Verfahrenstechniker große Augen. Am Ende der Entwicklung könnte daraus ein Massenprodukt entstehen. Die Nürnberger

Staedtler-Stiftung fördert das Forschungsprojekt mit 40.000 Euro. Stute und ihr Team, aus einem Laboringenieur und wechselnden Studenten arbeiten an einem zweistufigen Herstellungsverfahren.

Im ersten Bioreaktor vermehren sich die Bakterien unter optimalen Wachstumsbedingungen. Im zweiten herrscht Stickstoff-Mangel, so dass die Bakterien ihre Ressourcen nicht mehr in die Zellteilung, sondern in den Aufbau des Speicherstoffs PHB stecken.

PHB als weißes Pulver

Im Gegensatz zu bisherigen Verfahren müssen die Bioreaktoren nicht nach jeder "Ernte" neu befüllt werden. Im TH-Labor läuft der Prozess kontinuierlich weiter: Vorne füllen die Wissenschaftler Nährstoffe ein, hinten kommen prall gefüllte Bakterien heraus. Nachdem deren Zellstruktur zerstört und das Wasser entzogen ist, bleibt das PHB als weißes Pulver übrig. Da die Produktion nicht unterbrochen wird, lässt sie sich kostengünstiger realisieren als bisher.

In beiden Reaktoren werden die Mikroorganismen mit Roh-Glycerin "gefüttert", einer Zucker-Alkohol-Verbindung, die bei der Herstellung von Biodiesel aus Pflanzenöl als Abfallprodukt anfällt. "Aus 100 Kilogramm Glycerin erzeugen wir 24 Kilogramm PHB", rechnet Stute. Der Schritt vom Labor zur großtechnischen Umsetzung sei allerdings noch groß, sagt die Verfahrenstechnikerin. Da PHB härter und spröder als Polypropylen-Plastik sei, müsse es mit Zusatzstoffen vermischt werden, die sich auf die Bioabbaubarkeit und die Herstellungskosten auswirken.

Stute ist jedoch überzeugt, dass den biologisch abbaubaren Stoffen die Zukunft gehört. "Die Plastikflut schockiert mich", sagt sie. Unterwasseraufnahmen, bei denen mehr Kunststoffe als Fische zu sehen waren, hätten sie dazu motiviert, etwas dagegen zu tun.

Mathias Orgeldinger