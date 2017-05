Wie ein Schloss im Park präsentierte sich das neue Haus der Gesellschaft "Colleg" im Jahr 1909. Beim Gesellschaftshaus nutzte der Münchner Architekt Emanuel von Seidl die Ecklage an der Einmündung der Archiv- in die Bucher Straße: Dort errichtete er eine Rotunde auf ovalem Grundriss, an die sich im Süden und Osten Seitenflügel anschlossen. © Foto: unbekannt