Ausverkaufte Weltpremiere

GUNZENHAUSEN - Als „Die Weltpremiere der Jubiläumsshow“ wird das Konzert in Gunzenhausen angepriesen. Das spricht sehr für die Begeisterung von Veranstalter Klaus Seeger, wirkt aber auch ein klitzekleines bisschen mini übertrieben, vielleicht. So eine Weltpremiere wird ja erst zur Weltpremiere, wenn es den Rest der Welt auch interessiert, dass da irgendwas weltpremiert.

Viva Voce © Chris Krebs



Allerdings muss man sagen, dass das Publikum mindestens genauso begeistert ist, wie der Veranstalter, denn schon knapp zwei Monate vor der Show war Klaus Seeger ausverkauft. Und das in der größten Halle, die der Landkreis so zu bieten hat. Das ist dann doch mal eine Ansage. Allen Viva-Voce-Fans, die kein Ticket mehr ergattert haben, kann man eigentlich nur raten, sich schnellstmöglich in Weißenburg einzukaufen, wo die Voces im Juni mit ihrer Show auch ins Bergwaldtheater kommen.

„Es lebe die Stimme“, hat man die Jubiläumsshow genannt, was die Sache dann auch trifft, weil bei Viva Voce wirklich jedes Geräusch mit dem Körper gemacht wird. Das ist live spätestens bei den „Schlagzeugsolos“ jedes Mal aufs Neue eine Erfahrung der besonderen Art. Der Rückblick in der Show wird ihre Erfahrung als Windsbacher Sängerknaben berühren, die frühen Jahre als Art A-cappella-Boyband reflektieren und ihre Entwicklung hin zu einer gereiften Vox-Pop-Formation mit Charakter und Stil beleuchten.

Heute zählt das Ansbacher Ensemble zu den bedeutendsten A-Cappella-Formationen im deutschprachigen Raum – in einem Genre, das in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist. Mateusz Phouthavong verließ kurz vor dem Jubiläum im vergangenen Jahr die Band und wurde nach einiger Suche nun durch Matthias Hofmann adäquat ersetzt, wie sich Viva Voce sicher ist.

Das wird man spätestens bei der Weltpremiere in Gunzenhausen überprüfen können. Für die Regie der Show hat man übrigens den US-amerikanischen Regisseur Dave Wilcox verpflichtet, den man in Ansbach vor allem auch als Schauspieler am örtlichen Theater kennt. Große Momente scheinen garantiert.

Samstag, 24. Februar, 19.30 Uhr, Zionshalle, Gunzenhausen, ausverkauft; Freitag, 8. Juni, 20 Uhr, Bergwaldtheater, Weißenburg.

Jan Stephan Carpe diem