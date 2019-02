Biedermann und die Brandstifter

So blöd macht nur die Sehnsucht nach Idylle - vor 12 Minuten

GUNZENHAUSEN - Biedermann und die Brandstifter gibt es in diesem Februar in einer Soiree in Gunzenhausen zu sehen. Die vormittägliche, für Theateraufführungen fast unchristliche Zeit von 10 Uhr ist den Schülern geschuldet, die man klassensatzweise in diesen Klassiker des deutschen Theaters schiebt. Die Aufführung ist aber auch für andere Interessierte offen, die einfach mal ein gutes Stück Theater sehen wollen.

Biedermann und die Brandstifter © Theater Schloss Maßbach.jpg



Und das ist das Stück von Max Frisch selbstredend. Schon, weil sich wieder einmal zeigt, dass die Warnung vor zu viel gemütlichem Rückzug ins Private so ganz nie aus der Zeit fällt. Frisch wirft seinem Biedermann nämlich vor, so sehr seine Ruhe haben zu wollen, dass er aus Behäbigkeit heraus nicht in der Lage ist, die aufziehende Katastrophe zu sehen.

Ja, er hilft den Brandstiftern, die sich in seinem Haus eingenistet haben und immer offensichtlicher erklären, was sie vorhaben, sogar mit einem Satz frischer Streichhölzer aus. So blind und blöd kann nur die Sehnsucht nach der Idylle machen, darf man Frisch interpretieren. Seine große Parabel wurde lustigerweise sowohl als Warnung vor den Nazis wie auch als Warnung vor dem Kommunismus interpretiert.

Sieht man sich Europa derzeit an, die Populisten, die Lautsprecher, die allerorten Zulauf haben, könnte man auf den Gedanken kommen, dass man die Brandstifter schon im Haus hat und man nun mal langsam runter vom Sofa sollte.

Donnerstag, 21. Februar, 10 Uhr, Zionshalle, Gunzenhausen

Jan Stephan Carpe diem