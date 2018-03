Deutscher Chanson

Die Plank gastiert in der Kulturscheune - vor 32 Minuten

BURGSALACH - Was macht man, wenn man mit Marketing seine Brötchen verdient und gerne ein Musikalbum finanziert haben möchte? Man startet eine Crowdfunding-Kampagne. Bedeutet: Man macht Werbung im Internet für das Projekt, fremde Menschen unterstützen das Vorhaben mit einer Summe X, und bekommen dafür eine Gegenleistung für ihre Investition.

Die Plank © Dorothea Perl/Picture Life



Die Plank Foto: Dorothea Perl/Picture Life



So hat es Sängerin und Songwriterin Julia Plank aus Rosenheim gemacht, um ihren Traum von der ersten eigenen Platte zu verwirklichen. Wer sich finanziell beteiligt hat, bekam im Gegenzug Wohnzimmer-Konzerte oder durfte in einem Musikvideo mitwirken. Ein Projekt, dass die 36-Jährige heute so nicht mehr anpacken würde. Irgendwie hatte sie sich das Ganze leichter vorgestellt. Sollte sie für ein zweites Album einen Vorschuss brauchen, würde sie vermutlich ganz konventionell zur Sparkasse marschieren und einen Kredit aufnehmen.

Falls sie das dann überhaupt noch nötig hat. Denn die 2017 veröffentlichte Platte „Wildes Herz“ ist ziemlich erfolgreich, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Musik von Julia Plank alles andere als Mainstream ist. Will man sie in eine Schublade packen, dann am ehesten in die Chanson-Schublade. Aber auch Folk-, Jazz- und Popelemente verarbeitet die Chiemgauerin.

Mit samtiger Stimme singt sie von der Liebe, vom Leben, von Selbstzweifeln, Erwartungen, Enttäuschungen. Und von der Frage, ob das überhaupt ein anderer aushalten kann, wenn man sich selbst schon kaum aushalten kann. Es ist die Ehrlichkeit, die poetische Direktheit, die ihre Lieder so eingängig und ergreifend machen.

„Ich habe tatsächlich erlebt, dass gestandene Menschen mit Mitte fünfzig nach dem dritten Lied das Heulen anfangen“; erzählt Julia Plank in einem Interview. „Es ist ein riesiger Zauber, ein Riesen-Geschenk, weil die Menschen sich einfach öffnen.“ Also wenn das so ist: Taschentücher nicht vergessen.

Samstag, 17. März, 20 Uhr, Kulturscheune, Burgsalach

Miriam Zöllich Carpe diem