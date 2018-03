Grillen à la Brasileira

ABSBERG - Die einzige Churrascaria im Umkreis von 100 Kilometern steht in Absberg. An einem dunklen Parkplatz, direkt am See, wo im Sommer die Hölle los ist, im Winter gut auch der Hund verreckt sein könnte. Um jetzt mal bildlich zu sprechen. Der Cortador an diesem Abend ist Wirt Michael Egerer. Er geht mit halbmannshohen Fleischspießen von Tisch zu Tisch und säbelt mit einem Messer dünne, dampfende Scheiben von Rind, Lamm oder Schwein auf den Teller des Gastes.

Frisch am Tisch: Das Fleisch wird vom Cortador frisch aufgeschnitten und ganz nach den Wünschen des Gastes auf dem Teller drapiert. Und das Beste daran: der Mann kommt immer wieder.



Egerer versucht etwas Unerhörtes – und das in mehrerlei Hinsicht. Er bringt brasilianische Grilltradition in die fränkische Provinz. Und: Er versucht dem Strandbiergarten am Kleinen Brombachsee, ausgelegt auf Sommer und Touristen, einen Ganzjahresbetrieb zu verpassen. Das ist mutig, denn zufällige Laufkundschaft gibt es am Absberger Seeufer im Winter abends ganz sicher nicht.

Der See ist relativ verwaist, die touristische Infrastruktur größtenteils eingemottet, es pfeift ein ungemütlicher Wind vom Wasser her. Die Besucher des wieder mal ausgebuchten Rodizio-Grillens müssen sich erst mal trauen. Trauen, in die Schwärze des sehr großen, sehr unbeleuchteten Sommerparkplatzes einzubiegen. Zwei, drei Kurven dauert es, bis man am Ende der dunklen Fläche ein warm beleuchtetes Ziel ausmacht.

Sechs bis sieben verschiedene Sorten Fleisch kommen in den Grill und dann auf den Tisch. Dazu gibt es ein umfangreiches Beilagenbuffet.



Wirt Michael Egerer hat sich mit viel Mühe, Liebe zum Detail und Geld aus einer großen Holzhütte einen ernst zu nehmenden, schicken Speisesaal ins Nichts gebaut. Neue Tische, Stühle, stimmige Beleuchtung, flackernder Kamin in der Ecke … Öffnet man die Tür, schlägt einem der Duft von gebratenem Fleisch entgegen. In einer Ecke steht der Grill, in dem sich die Fleischspieße drehen und Runde um Runde an Farbe gewinnen. Hähnchen, Pute, Entrecôte, Tafelspitz, Schweinenacken, Lamm, Kassler und Rohpolnische Würstchen sieht man brutzeln.

Beim Rodizio dreht sich das Fleisch langsam im Grill am Spieß. Dabei bekommt es eine würzige Kruste, bleibt innen aber saftig.



Ins brasilianische Grillmenü startet man mit einem Salat, der zeigt, dass man hier im Strandbiergarten Wert auf frische Zutaten legt und dass der Wirt ein Faible für Knoblauch hat. Das Beilagenbuffet fährt Pommes, Kartoffeln, Maiskolben, Speckbohnen und jede Menge gebratenes und geschmortes Gemüse auf. Handwerklich allesamt sehr sauber zubereitet.

„Das Geheimnis ist, dass man so wenig Beilagen wie möglich isst“, erklärt Egerer lächelnd. Er geht von Tisch zu Tisch und erklärt die Grundzüge des sogenannten Rodizios. Dessen Wurzeln liegen bei den Gauchos, den argentinischen und brasilianischen Cowboys des 16. Jahrhunderts. Die trieben – wie auch ihre nordamerikanischen Kollegen – Tausende von Rindern durch die Pampa, und da fiel es nicht weiter auf, wenn zwischendurch mal eins davon als Grillgut über dem abendlichen Lagerfeuer landete.

Warum man die Beilagen mit Bedacht einsetzen sollte, zeigt sich bald. Egerer kommt nun im Fünf-Minuten-Takt an den Tisch. Jedes Mal ein neuer Spieß, jedes Mal eine andere Art Fleisch. „Ich schneide Euch nur ganz dünne Scheiben ab, sonst schafft Ihr nicht alle Sorten“, stellt Egerer fachmännisch fest und grinst. „Nicht, dass Ihr meint, ich bin geizig.“

Auch am Grill versteht der Koch, der früher auf der Pflugsmühle zu Hause war, sein Handwerk. Das Fleisch hat eine schöne Kruste, Röstaromen und so, und präsentiert sich im Inneren saftig und rosa. Und das ist es auch dann noch, wenn man den Cortador („Schneider“) eine Stunde später an den Tisch bittet, um die Lieblingssorten noch mal aufgeschnitten zu bekommen.

Aus einem Holzunterstand hat der neue Pächter mit Liebe zum Detail einen ansehnlichen Innenraum gezaubert.



Als süßes Finale kommt dann noch eine Ananas angeflogen. Einen Tag in einer Marinade aus Zimt und Zucker eingelegt, dann in den Grill verfrachtet, wo sie mit einer karamellisierten Kruste auf den Tellern der Gäste landet. Der angemessene Abschluss eines schönen Abends.

Für Michael Egerer ist das Rodizio nur eine von vielen Etappen auf dem Weg zur Ganzjahresgastronomie am See. Am nächsten Tag steht ein Brunch an, mit Blick auf den See, ausgebucht. Auch das Tartarenhut-Essen wird von den Gästen gut angenommen, dabei wird Fleisch direkt am Tisch auf einem zylindrigen Grill gegart.

„Es wird“, sagt Egerer zuversichtlich. Auch wenn der Winterbetrieb im Moment noch vor allem die Kosten deckt: Die Leute beginnen, den Strandbiergarten auf der Badehalbinsel Absberg wahrzunehmen und sie stellen verblüfft fest: Der See ist ja auch im Winter da.

