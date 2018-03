Masin kriegt eigene TV-Show

Der Comedian ab sofort im Franken Fernsehen - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Stundenlang in der Regionalbahn hocken, um von Nürnberg nach Bad Hindedingenskirchens zu einem Auftritt zu gurken? Das ist viel zu weit weg vom heimischen Sofa, findet El Mago Masin. Drum sollen die Leute und Bühnengäste nun zu ihm kommen, nach Nürnberg, in den Gutmann, am Dutzendteich, in die Nähe seines Sofas.

Und das Fernsehen soll gleich noch dazukommen. Dann müssen nicht mal mehr die Zuschauer vom heimischen Chaiselongue aufstehen. Das Ganze nennt sich dann El Magos Tretboot und strahlt sich als einstündige Kabarettshow im Franken Fernsehen aus. Damit macht der aus Georgensgmünd stammende und in Weißenburg aufgewachsene Kabarettist nun auch TV-Karriere.

Doch wer hätte gedacht, dass diese scheinbar bequeme Lösung mit der eigenen Fernsehshow für El Mago am Ende gefährliche Gesundheitsrisiken mit sich bringt! Schon bei den Dreharbeiten zur zweiten Show stürzte der 1,90 Meter große Rasta-Comedian beim Männerballett und musste wegen gebrochener Wirbel für vier Wochen alle Auftritte absagen. Wäre er doch lieber mal in der Regionalbahn nach Bad Hindedingenskirchens gefahren …

Inzwischen ist El Mago Masin wieder genesen und nimmt die nächsten Aufzeichnungen in Angriff. Am 28. Januar wurde die zweite Folge aufgezeichnet, die Ausstrahlung im Franken Fernsehen ist am Samstag, 24. März, um 19 Uhr (sofern keiner verletzt wird).

Wer live dabei sein möchte, kann sich beim Concertbüro Franken für die dritte Show am Sonntag, 18. März, um 18 Uhr Tickets sichern. Wer lieber auf dem Sofa bleibt (weniger Verletzungsgefahr!), schaltet Franken Fernsehen am Samstag, 24. März, um 19 Uhr ein. Wer sich terminlich nicht binden will: Alle bisherigen Folgen von El Magos Tretboot können auch in der Mediathek gestreamt werden bei www.frankenfernsehen.tv.

TV-AUSSTRAHLUNG: Samstag, 24. März, 19 Uhr, Franken Fernsehen

Miriam Zöllich Carpe diem