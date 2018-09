Nächste Carpe diem-Ausgabe: Kulturtermine melden

Die neue Ausgabe erscheint am 13. Oktober - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Bis Donnerstag, 20. September, besteht noch die Möglichkeit, Kulturveranstaltungen für die nächste Ausgabe unseres Kulturmagazins Carpe diem zu melden. Die erscheint am Samstag, 13. Oktober, und umfasst die Monate September, Oktober, November, Dezember sowie die erste Januarhälfte.

Carpe diem – Das Kulturmagazin für Altmühlfranken



Carpe diem – Das Kulturmagazin für Altmühlfranken



Das redaktionelle Material zu den Veranstaltungen muss bis Dienstag, 18. September, per E-Mail an cd@weissenburger-tagblatt.com geschickt werden. Dabei geht es vor allem um Bilder und Texte zu den Veranstaltungen sowie die Angabe aller relevanter Veranstaltungsdaten. Unter dieser Adresse nehmen wir auch gerne Vorschläge für Interviews, Reportagen oder Geschichten an. Die reine Terminmeldung für den Veranstaltungs-kalender des Hefts sollte per Mail an termine@weissenburger-tagblatt.com erfolgen.

Es gibt für Veranstalter, Bands, Kapellen, Vereine, Kulturbühnen oder Wirtshäuser auch die Möglichkeit, sich in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen zu lassen. Über den informieren wir in regelmäßigen Abständen über die Fristen für die Einsendung von Terminen und Veranstaltungen. Wer aufgenommen werden will, schickt eine Mail an cd@weissenburger-tagblatt.com mit dem Betreff „Aufnahme in Verteiler Carpe diem“.

Jan Stephan Carpe diem