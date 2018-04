Das große Heimaträtsel an Ostern

Das große Osterrätsel beschäftigt sich mit allem rund um das Thema Heimat - vor 1 Stunde

Wie gut kennen Sie unsere Heimat? Das können Sie auch diesmal wieder beim großen Osterpreisrätsel des Wochenmagazins testen.

22 Fragen haben wir für Sie vorbereitet – alle haben etwas mit unserer Region zu tun. Um die Ecke denken sollten Sie allerdings schon, wenn Sie unseren Lösungssatz knacken wollen. Und So geht’s: Gehen Sie im Wochenmagazin der Osterausgabe Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung Frage um Frage durch.

Die Antworten tragen Sie in die jeweiligen Kästchen darunter ein (ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss). Jeden Buchstaben in einem orange hinterlegten Feld übertragen Sie in die Kästchen unten entsprechend der Nummer der Frage. Am Ziel sind Sie damit noch nicht: Denn die gesuchte Lösung – die natürlich auch etwas mit Essen zu tun hat – ergibt sich erst, wenn Sie die Buchstaben noch einmal neu ordnen. Das Ergebnis tragen Sie bitte samt Ihrer Adresse auf unserer Gewinnspielseite unter

www.nordbayern.de/gewinnen

ein.

Oder Sie schicken eine Postkarte mit Ihrem Absender an: Magazin am Wochenende, Weihnachtsrätsel, 90327 Nürnberg.

Einsendeschluss ist der 16. April 2018. Viel Glück