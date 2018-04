Ein Baby trotz Krebs?

ERLANGEN - Wer als junger Mensch an einem bösartigen Tumor erkrankt, hat zwar oft gute Heilungschancen, doch häufig führen die Therapien zu Unfruchtbarkeit. Trotz der Behandlung können sie unter bestimmten Voraussetzungen noch Kinder bekommen. Professor Ralf Dittrich, Leiter der Reproduktionsmedizin an der Erlanger Frauenklinik, plädiert für bessere Aufklärung.

Mutter zu werden wünschen sich auch viele Frauen mit Krebserkrankung. © Alena Ozerova / colourbox.de



Herr Professor Dittrich, betrifft das Thema Kinderwunsch wirklich so viele Ihrer Patienten?

Durchaus. Die Behandlung von Krebserkrankungen ist sehr gut geworden. Die Heilungschance liegt bei bis zu 80 Prozent, auch bei Erkrankungen, die vor wenigen Jahren noch als unheilbar galten. Und viele unserer Patientinnen sind noch im gebärfähigen Alter. Am häufigsten lassen sich von uns Menschen beraten, die an Morbus Hodgkin leiden, das ist Lymphdrüsenkrebs, und Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind.

Hat man bei einer Krebs-Diagnose nicht zunächst ganz andere Sorgen?

Ja, selbstverständlich. Man muss sich das mal vorstellen: Eine junge Frau bekommt plötzlich gesagt, sie hat Krebs. Da gibt es für sie zunächst ganz viel zu klären. Welche Chemotherapie ist die richtige? Was muss sie vor der Behandlung alles regeln? Das ist ein Schicksalsschlag. Und dann sagt der Onkologe: Durch die Behandlung werden Sie eventuell unfruchtbar. Der nächste Schock! Da folgt natürlich die Frage: Kann man das verhindern? Ja, das kann man durchaus. Wir haben eine neue Leitlinie für Onkologen erarbeitet. Da steht unter anderem drin, für welche Patientinnen das Risiko für Unfruchtbarkeit bei 80 Prozent liegt und für welche nur bei 20 Prozent. Das gab es bisher nicht.

Was führt denn konkret zur Unfruchtbarkeit?

Das sind weniger die Tumoren. Natürlich gibt es auch Krebs-Erkrankungen, beispielsweise wenn sie die Eierstöcke der Frau oder die Hoden des Mannes betreffen, die dafür verantwortlich sind, dass Frauen keine Kinder mehr bekommen und Männer keine mehr zeugen können. Aber das Hauptproblem ist die Behandlung mit Chemo- oder Strahlentherapie. Denn die sollen ja die Tumorzellen vernichten. Gleichzeitig haben diese Substanzen leider die Nebenwirkung, dass die Eizellen und die Vorläuferzellen der Spermien abgetötet werden.

Was können Ärzte tun, um eine Unfruchtbarkeit bei ihren Patientinnen zu verhindern?

Es gibt eine Reihe von Methoden. Man kann bei einer Unterleibs-OP beispielsweise so operieren, dass die Eierstöcke geschont werden. Oder man verlagert die Eierstöcke nach oben in den Bauchraum, wenn der Tumor im kleinen Becken liegt und bestrahlt werden soll. Als weitere Option kann man Eizellen gewinnen und einfrieren. Das ist aufwändig, weil man in den Eierstöcken die Follikel-Flüssigkeit punktieren muss, in der sich die Eizellen befinden. Und man muss vorher eine Stimulationsbehandlung durchführen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, ein Stückchen Eierstockgewebe zu entnehmen, dann einzufrieren und später zurückzutransplantieren, wenn die Frau wieder gesund ist. Man nennt das Kryo-Konservierung. In dem Eierstockgewebe sind die Eizellen zunächst unreif. Nach der Transplantation reifen sie dann heran.

Für welche Frauen eignen sich diese Methoden?

Für Patientinnen bis zu etwa 40 Jahren. In höherem Alter wird die Stimulationsbehandlung schwierig und die Eizellreserve im Eierstockgewebe kommt zum Erliegen. Das heißt, es sind keine Eizellen mehr vorhanden. Es gibt aber auch Einzelfälle, bei denen wir Ausnahmen machen, wenn die Patientin beispielsweise 41 Jahre alt ist und das unbedingt wünscht.

Welche Option haben Männer, um ihre Zeugungsfähigkeit zu erhalten?

Das ist relativ einfach. Man kann Spermien einfrieren. Das ist eine etablierte Methode, die seit Jahrzehnten im Bereich der Kinderwunschbehandlung praktiziert wird. Mit den eingefrorenen und später aufgetauten Spermien ist es sehr gut möglich, Schwangerschaften zu erzielen. Wenn keine Spermien vorhanden sind, kann man auch Hodengewebe einfrieren. Darin befinden sich schon reife Spermien, die man verwenden kann, um eine Eizelle außerhalb des Körpers durch In-Vitro-Fertilisation zu befruchten. Das ist dann etwas komplizierter, geht aber auch.

Ralf Dittrich ist 56 Jahre alt, geboren in Bamberg, hat eine erwachsene Tochter, Biologiestudium in Erlangen, seit 1989 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Frauenklinik des Uniklinikums Erlangen tätig, seit 2009 Inhaber der Professur für experimentelle Reproduktionsmedizin an der Friedrich-Alexander Universität, Schwerpunkte: Kryokonservierung (Tiefgefrierlagerung) von Zellen und Gewebe, Physiologie der nicht schwangeren Gebärmutter. © Michael Rabenstein



Welche Option haben Ärzte, wenn sie Mädchen behandeln, die schon in der Kindheit an Krebs erkranken und eine entsprechende Therapie brauchen?

Bei Mädchen vor der Pubertät bleibt als einzige Option derzeit nur das Einfrieren von Eierstockgewebe. Man weiß, dass dieses Gewebe in der Lage ist, später in der erwachsenen und gesunden Patientin nach einer Transplantation reife Eizellen zu bilden.

Zahlen die Krankenkassen diese Eingriffe?

Nein. Die Krankenkassen bezahlen diese Methoden momentan noch nicht. Wir hoffen aber , dass das eines Tages zu ihrer Leistungspflicht gehören wird. Denn wir erleben es immer wieder, dass an Krebs erkrankte junge Menschen, die beispielsweise studieren, uns sagen, dass sie sich den Erhalt ihrer Fruchtbarkeit nicht leisten können. Das ist tragisch, denn dann müssen sie ihren Kinderwunsch abhaken.

Wie viel müsste eine erkrankte junge Frau für eine Kryo-Konservierung bezahlen?

Die Stimulationsbehandlung kostet etwa 3 000 Euro, das Einfrieren der Eizellen zwischen 300 und 500 Euro und die jährliche Lagergebühr zwischen 200 und 300 Euro.

Wie lange sollten Krebspatienten warten, bis sie nach einer abgeschlossenen Therapie schwanger werden oder Kinder zeugen?

Wir empfehlen Frauen und Männern, zwei Jahre zu warten. Wir müssen ja wissen, ob die Patienten völlig gesund sind. Nach der Therapie dauert es bei Männern ein halbes Jahr, bis wieder Spermien gebildet werden und diese nicht fehlerhaft sind. Bei hormonabhängigem Brustkrebs müssen Frauen eventuell fünf Jahre warten, bis man das eingefrorene Gewebe verwenden kann.

Warum?

Weil die Patientinnen während dieser Zeit eine Anti-Hormonbehandlung bekommen. Die sollte man nicht unterbrechen. Nach fünf Jahren kann man damit pausieren. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Das muss man ganz individuell besprechen.

Gibt es keine Medikamente, die Eierstöcke oder Spermien während einer Chemo- oder Strahlentherapie schützen können?

Bei Spermien nicht. Es gibt Substanzen, die dafür sorgen, dass die Eierstöcke ruhiggestellt werden und sich in einem vorpubertären Zustand befinden. Die Idee ist, dass man solche Medikamente vor der Chemotherapie gibt, damit die Eierstöcke weniger geschädigt werden. Aber die Studien dazu sind sehr widersprüchlich. Manche sagen, es gebe einen gewissen Nutzen. Andere sagen, das sei völlig sinnlos. Wir empfehlen diese Methode höchstens als zusätzliche Option zu anderen Methoden. Also zum Beispiel: Eizellen einfrieren und die Medikamente geben, die die Eierstöcke ruhigstellen.

Könnten durch das Einfrieren Gefahren für das später gezeugte Kind entstehen?

Nein. Das ist eine etablierte Methode, die seit Jahrzehnten angewandt wird. Man weiß, dass es nicht zu einer erhöhten Missbildungsrate kommt.

Wo informieren sich Betroffene denn am besten?

Bei uns am Uniklinikum Erlangen kennen sich die Onkologen sehr gut aus. Aber auch die niedergelassenen Onkologen beraten, wenn man sie darauf anspricht. Darüber hinaus informiert das Netzwerk "FertiPROTEKT" im Internet. Das ist ein Zusammenschluss von Zentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich mit der Erhaltung der Fruchtbarkeit beschäftigen. Infos gibt’s unter www.fertiprotekt.com

Sie haben gemeinsam mit mehreren medizinischen Fachgesellschaften eine so genannte Leitlinie zur Fruchtbarkeit nach Krebs erarbeitet. Was ist denn eine Leitlinie und an wen richtet sie sich?

Das ist so etwas wie ein Plan, in dem erklärt wird, welche Möglichkeiten es heutzutage gibt, um die Fruchtbarkeit zu erhalten. Diese Leitlinie richtet sich an Onkologen. Leider beobachten wir, dass immer noch deutlich zu wenige Ärzte über diese Methoden aufklären. Unser Ziel ist es, dass sich so viele Betroffene wie möglich später noch ihren Kinderwunsch erfüllen können.

