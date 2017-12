Erstes Comicmuseum Deutschlands eröffnet in Franken

SCHWARZENBACH A. D. SAALE - Das Erika-Fuchs-Haus im oberfränkischen Schwarzenbach an der Saale ist das erste Comicmuseum in Deutschland. Es erinnert an den nachhaltigen Einfluss der Donald-Duck-Übersetzerin auf die deutsche Sprache.

Weit verzweigt: Museumsleiterin Alexandra Hentschel erklärt im Raum "Kosmos Entenhausen" den Stammbaum der Familie Duck. © Mathias Orgeldinger



Übersetzer - sofern sie nicht Martin Luther heißen - stehen zu Unrecht im Schatten der Autoren. Schließlich sind sie ganz wesentlich für die literarische Wirkung verantwortlich, die das Werk in der Landessprache entfaltet.

Erika Fuchs (1906 – 2005) war von 1951 bis 1988 Chefredakteurin der Zeitschrift "Micky Maus". Anfangs übersetzte sie das gesamte Heft, ab Mitte der 1970er Jahre konzentrierte sie sich auf die Entengeschichten des Comiczeichners Carl Barks (1901 - 2000).

"Erika Fuchs bekam keine Übersetzer-, sondern Literaturpreise", sagt Museumsleiterin Alexandra Hentschel. Die promovierte Kulturwissenschaftlerin hat sich intensiv mit der Kunstform des Comics auseinandergesetzt. Die bunten Bildergeschichten hatten in Deutschland vor dem Erscheinen der Micky-Maus-Hefte keine Tradition, erklärt Hentschel. Erika Fuchs habe die amerikanische Vorlage nicht sklavisch übersetzt, sondern an das deutsche Publikum angepasst. Dies begründete den Erfolg der Disneyfiguren hierzulande.

Nicht von Pappe: Zur Sammlung Gerhard Severin gehört diese Glasfigur.



Comics wirken zwar zunächst über das Bild, eine nachhaltige Identifikation mit den Zeichenfiguren gelingt jedoch erst über die Sprache. Einprägsame Namen unterstützen den Charakter. So erfand Carl Barks 1947 die anthropomorphe Entenfigur "Scrooge McDuck", den Inbegriff eines Geizhalses. Der Name spielt mit dem schottischen Namensvorsatz "Mc" und greift eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens auf, in der ein alter, geiziger Geldverleiher namens "Ebenezer Scrooge" die Hauptrolle spielt.

Bei Erika Fuchs wird "Scrooge" zu "Dagobert Duck", in Anlehnung an den Frankenkönig Dagobert I. (um 608 - 639). Dass der Merowinger besonders geizig gewesen sei, ist nicht bekannt. "Der Name hat ihr einfach gefallen", vermutet Hentschel.

Da die Menschen im Nachkriegsdeutschland mit der amerikanischen Sprache und Kultur noch nicht vertraut waren, ersetzt Fuchs das Fremde durch Bekanntes. Aus Halloween wird Rosenmontag, "Gladstone Gander" wird zu "Gustav Gans". Aus dem fiktiven "Duckburg" von Barks macht die deutsche Übersetzerin "Entenhausen".

Sie scheut sich aber auch nicht, reale Ortsnamen aus der Umgebung der Stadt Schwarzenbach zu verwenden, in der sie 50 Jahre gelebt hat. Das Fichtelgebirge, der Ochsenkopf und die Schiefe Ebene kommen im Donald-Duck-Kosmos ebenso vor, wie Marktredwitz, Schnarchenreuth und Kleinschloppen.

Gesammelte Werke: Die Bibliothek des Museums enthält meterweise Comichefte mit Geschichten aus Entenhausen.



Die Neffen von Donald Duck rodeln wie selbstverständlich im Paulahölzchen, einem Waldstück östlich von Schwarzenbach. Auch viele Bürger der Stadt finden sich namentlich in Entenhausen wieder.

Lokalkolorit und "neue" Grammatik

Das Lokalkolorit – heute fast schon ein Erfolgsgarant für gut verkäufliche Literatur - wird in den 1970er Jahren (außerhalb des Fichtelgebirges) vermutlich gar nicht wahrgenommen. Es bleibt jedoch nicht die einzige Fuchs’sche Erfindung. Viel schwerer wiegt ihr "Anschlag" auf die deutsche Grammatik.

Ächz, stöhn, kreisch! Erika Fuchs ist zwar nicht die Erste, die deutschen Verben die Endung -n oder -en raubt, aber ihre Sprechblasentexte werden stilbildend. Der "Inflektiv", wie das Sprachphänomen seit 1998 genannt wird, gehört heute zum guten Ton beim Chatten. Zu Ehren der Übersetzerin wird er manchmal auch "Erikativ" genannt. Der laxe Umgang mit der Grammatik und Lautmalereien wie "Peng", "Krawumm" oder "Klickeradom" rufen die Sprachhüter der jungen Bundesrepublik auf den Plan und verhindern lange Zeit, dass der Comic als literarische Gattung ernst genommen wird.

Dabei hat die promovierte Kunsthistorikerin das sprachliche Niveau durchaus hoch gehalten. Während die amerikanischen Wasservögel einheitlich umgangssprachlich quaken, bekommen sie in Entenhausen eine Ausdrucksweise, die ihrem Charakter entspricht. Und Sprichworte, Filmzitate, Schlagertexte oder literarische Anspielungen gibt es gratis dazu. So schwören die drei Nichten von Daisy Duck ihren ganz eigenen Rütlischwur: "Wir wollen sein ein einig Volk von Schwestern! In keiner Not uns trennen und Gefahr, und uns nicht fürchten vor der Macht der Männer!"

Das im August 2015 eröffnete Museum für Comic und Sprachkunst greift die Fuchs’sche Arbeitsweise interaktiv auf und verführt den Besucher auf 600 Quadratmetern zum spielerischen Umgang mit Wort und Bild.

Zwar werden auch handfeste Entenfiguren aus der Sammlung Gerhard Severin und Exponate aus dem Nachlass von Erika Fuchs gezeigt, doch der Neubau ist gewiss kein Museum im üblichen Sinne. Er passt so gut ins Stadtbild wie der Comic in die Literaturlandschaft.

Das nur 15 Meter breite Gebäude überrascht mit einem hellen, großzügigen Eingangsbereich. Der Rundgang beginnt im ersten Stock. Hier bedienen sich die Planer eines Tricks, der seit der Steinzeit funktioniert. Das "Heiligtum" bleibt von außen unsichtbar. Erst wenn der Countdown abgezählt ist, kann der Besucher durch eine automatische Tür eintreten.

Ein achtminütiger Film lässt die Geschichte des Comics Revue passieren. Dann öffnet sich der Kosmos von Entenhausen: Daniel Düsentrieb brütet in seiner Erfinderwerkstatt, Dorette Duck fängt ein Huhn, Dagobert badet in Goldtalern, und der Besucher darf es ihm nachmachen. Kleine Fenster in andere Comicwelten erlauben einen Blick in die unendlichen Weiten der Phantasie.

Im nächsten Raum kehrt der Besucher wieder in die reale Welt zurück: Die Biografie der Übersetzerin wird als Comic erzählt. Und wer selbst kreativ sein möchte, findet in der Abteilung "Übersetzen" hierfür Gelegenheit. Beim Basteln von Gesichtern, beim Generieren von Wörtern, Zitate-Raten und Lautmalen wird das geistige Erbe von Erika Fuchs sichtbar.

Eine Bibliothek und eine Comicbuchhandlung, die in der Region ihresgleichen sucht, machen das Museum zu einem Mekka der Comicfans. Es richtet sich aber bewusst auch an Menschen, die sich in Entenhausen nicht auskennen und noch nie etwas von der "Deutschen Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus (D.O.N.A.L.D.)" gehört haben. "90 bis 95 Prozent unserer Besucher haben keine Vorkenntnisse", versichert Hentschel.

Erika-Fuchs-Haus - Museum für Comic und Sprachkunst, Bahnhofstraße 12, 95126 Schwarzenbach a. d. Saale, 0 92 84 / 949 81 20,

www.erika-fuchs-haus.de. Öffnungszeiten: Di.–So. 10–18 Uhr.

Mathias Orgeldinger