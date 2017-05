Kärwa mit Musik: Saison startet am 25. Mai in Schweinau

In Zabo und Gostenhof wird gerockt - St. Leonhard feiert zuletzt - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Auch heuer beginnt die Nürnberger Kirchweihsaison in Schweinau: Am kommenden Donnerstag, 25. Mai, geht der Rummel los. Insgesamt gibt es 38 Veranstaltungen.

Auf dem traditionellen Rummelplatz im Schatten des Fernmeldeturms wird, wie gewohnt, das erste Kärwa-Bier ausgeschenkt. Vom Autoskooter über die Losbude bis zum Heringsbrater werden die Schausteller viele Attraktionen bieten. Und eine Woche später geht es hoch her im Osten der Stadt: In Mögeldorf, fällt der Startschuss schon am 1. Juni, in Laufamholz und Zerzabelshof einen Tag später.

Wie in den Vorjahren, ist in Zabo erneut Rock-Kärwa angesagt. Das gleiche Team sorgt eine Woche später auch in Gostenhof für rockige Coverbands auf der Bühne vor der Dreieinigkeitskirche. Erstmals läuft im Rahmen der Kirchweih am 10. Juni auch das Gostenhofer Stadtteilfest auf einem Stück der Adam-Klein-Straße.

An den gewohnten Terminen in den Stadtteilen haben Stadt und Schausteller im Prinzip nichts verändert. Kurzfristig kehrte jetzt auch in Wöhrd Frieden ein: Ab 25. August wird nun doch weltlich und kirchlich gleichzeitig Kärwa gefeiert.

Der längste Rummel läuft erneut in Ziegelstein an den letzten zehn Tagen im Juli.

Von Juni bis Mitte September wird im Knoblauchsland fast an jedem Wochenende gefeiert. Zuletzt fängt am 15. September in Kraftshof und St. Leonhard die Kärwa-Zeit an. Und natürlich gibt es überall viel Musik und kühle Getränke.

j.s.