Außenbestuhlung: Toskana-Flair oder Ärgernis?

In Nürnberg können immer mehr Menschen im Freien bewirtet werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kann man da draußen sitzen? Für immer mehr Kneipen lautet die Antwort: ja. Bereits 768 Lokale stellen in Nürnberg Tische und Stühle raus. Besonders die Innenstadt wird immer südländischer.

Nicht nur vor dieser Eisdiele in der Königstraße sitzt die Kundschaft gerne im Freien. © Stefan Hippel



Wo Edeka am Hauptmarkt war, gibt es jetzt Steaks, open air. Wo Waschtrog-Friedrich in der Nonnengasse Körbe und Frühstücksbrettchen verkaufte, wird im Freien Salat im Glas serviert. Zwei von vielen Beispielen für den Trend, der vor allem die Innenstadt spürbar verändert hat.

2004 hat das Liegenschaftsamt 550 Nürnberger Gastronomen eine Außenbestuhlung erlaubt. Heuer sind es schon 768. Sie bespielen insgesamt 15371 Quadratmeter öffentlichen Raum.

Noch gibt es keine Tabuzonen, aber hie und da Probleme. Mal verstellt die Außenbestuhlung Rettungswege, mal ärgert sie Nachbarn, mal stimmt die Optik nicht. 2017 will das Ordnungsamt eine neue Richtlinie erlassen.

