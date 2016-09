CDU auch in Bayern wählen? Viele wären dafür

NÜRNBERG - Rainer Roth, ein Rechtsanwalt aus Nürnberg, will die CDU bei der kommenden Bundestagswahl auch im Freistaat wählbar machen. Und damit stößt er bei unseren Lesern auf eine überraschend hohe Zustimmung.

Rainer Roth sieht die Sache so: Weil die CDU bei der Wahl zum Bundestag im Gebiet des Freistaats keine Landesliste einreicht, verhindere die Partei faktisch, dass bayerische Staatsbürger ihr Wahlrecht im gleichen Umfang wie Staatsbürger anderer Bundesländer ausüben können.

In unserem aktuellen Leserforum haben wir deshalb unsere User gefragt: Soll die CDU bei Bundestagswahlen künftig auch in Bayern zur Wahl stehen?

Jede Menge Kommentare und Mails haben uns zu diesem Thema bislang erreicht, die Diskussion läuft nach wie vor munter weiter - mit einer eindeutigen Tendenz: Eine Mehrheit scheint nur auf den Antrag von Rainer Roth gewartet zu haben. So schreibt etwa Albrecht Dreiheller aus Erlangen: "Wenn die CDU auch in Bayern wählbar wäre, käme das einer Erlösung gleich. Das wünschen wir uns schon lange." Martina Primessnig aus Windsbach schreibt: "Es wäre mein größter Wunsch in Bayern bei der Landtagswahl nicht nur CSU wählen zu können. Ich kann mich mit der Politik von CSU und vor allem mit den Äußerungen von H. Seehofer nicht mehr identifizieren. Ich bin somit gezwungen an der Landtagswahl entweder nicht zu wählen, was ich nicht möchte, oder ungültig zu wählen." Und Dominic Claus aus Erlangen ist der Meinung: "Mit einer CDU in Bayern und evtl. einer CSU in anderen Bundesländern gewinnt die deutsche Politik in jedem Fall."

Und wie lautet Ihre Meinung? Hier im Leserforum können Sie die ganze Diskussion verfolgen - und natürlich gerne mitmachen.

Den kompletten Antrag von Rechtsanwalt Rainer Roth können Sie hier nachlesen.

