Ihre Meinung: Soll Sterbehilfe im Einzelfall möglich sein?

Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts stößt auf entschiedene Ablehnung - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Das Bundesverwaltungsgericht hat sterbewilligen Patienten in Deutschland einen bisher versperrten Zugang zu einem tödlichen Medikament für einen Suizid eröffnet. Jetzt ist Ihre Meinung gefragt!

Wenn der letzte Weg zu qualvoll ist: Soll Sterbehilfe in Einzelfällen erlaubt sein? © dpa



Nach dem Gesetz ist in Deutschland Sterbehilfe nicht erlaubt. Patientenschützer kritisieren das Urteil scharf. "Ich lehne das Urteil grundsätzlich ab, weil es nicht umsetzbar ist", sagt Professor Dr. Martin Wilhelm, Leiter der Klinik für Innere Medizin am Klinikum Nürnberg, "eine Behörde kann nicht entscheiden, wie unerträglich eine einzelne Lebenssituation ist."

Wilhelm weist darauf hin, dass die Palliativmedizin sehr viele Möglichkeiten habe, Leiden zu lindern und ein schmerzloses Ende zu gewährleisten.

Dies bestätigt auch Stephan Powils, Leiter des Hospizes im Mögeldorfer Diakoniezentrum. Hier ist Platz für zwölf Menschen, die in der allerletzten Phase ihres Daseins stehen. Durchschnittlich 24 Tage verbringen sie in der Station an der Ziegenstraße — aber keineswegs nur im Bett. Wenn es ihr Zustand zulässt, machen sie Ausflüge in den benachbarten Park oder sogar in den Tiergarten. "Der Wunsch nach sofortigem Sterben findet bei uns fast nicht mehr statt", erklärt Powils, "seit es eine vernünftige Schmerztherapie gibt".

Sollte trotz allem in extremen Einzelfällen erlaubt sein?

Was ist Ihre Meinung?

