Ist im Kampf gegen Gänse jedes Mittel recht?

NÜRNBERG - Die Gänse erobern die Stadt. Am Silbersee haben 60 laut zischende Exemplare mit aufgerissenen Schnäbeln eine Gruppe Hortkinder in die Flucht geschlagen. Auch der Kot der Vögel ist ein Problem. „Eine Lösung habe ich nicht“, sagt Bürgermeister Christian Vogel. Aber dafür viele Ideen. Eine davon: regelmäßige Warnschüsse.

Abwurf: Auch Gänse haben zuweilen ein dringendes Bedürfnis. In Nürnberg ist das inzwischen ein echtes Problem. © Ernst Gruner



Immer mehr Kanadagänse fühlen sich in Nürnberg wohl. Sie grasen auf der Liebesinsel, rupfen am neuen Rasen am Ufer der Insel Schütt, erleichtern sich am Stadtstrand des Wöhrder Sees. Jede Gans lässt täglich rund zwei Kilo Kot hinter sich.

Bürgermeister Christian Vogel sagt: „Ich bin nicht dafür, auf Gänse zu schießen.“ Regelmäßige Warnschüsse in die Luft halte er aber für eine gute Idee. Die Sache habe nur einen Haken: „Das ist genehmigungspflichtig.“

Eine aus Vogels Sicht vorbildliche Aktion startet die Stadt Essen: „Die werfen auf eine abseits gelegene Wiese regelmäßig Essensreste als Köder für die Gänse.“ Das soll bewirken, dass sich die Vögel nicht mehr auf anderen Wiesen ausbreiten.

„Ich bin nicht dafür, auf Gänse zu schießen": Über Warnschüsse denkt Bürgermeister Christian Vogel aber schon nach. © Hippel



Eine weitere Idee des Bürgermeisters: „Es sollten mehr Hundehalter mit ihren Vierbeinern an den Gewässern spazieren gehen, denn vor Hunden haben die ansonsten nicht zu beeindruckenden Kanadagänse Respekt.“

Was Gänse laut Vogel auch nicht mögen, ist Lärm. Etwa den von Rasenmähern. Würde Sör die Wiesen öfter schneiden, könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Mäher nehmen den Kot mit und das laute Brummen vertreibt die Gänse. „Häufigeres Mähen könne wir aber nicht zahlen“, sagt Vogel.

