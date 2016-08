Kommentar: Der Sog der Bilder in der Flüchtlingskrise

Über die Rolle der sozialen Netzwerke seit Merkels Grenzöffnung - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Vor einem Jahr sprach Angela Merkel ihren berühmten Satz "Wir schaffen das", vier Tage später stimmte sie zu, die Grenzen für in Ungarn gestrandete Flüchtlinge vor allem aus Syrien zu öffnen – die "Flüchtlingskrise" erreichte ihren Höhepunkt. Allein an diesem ersten Septemberwochenende 2015 kamen Zigtausende am Münchner Hauptbahnhof an. Vieles von dem, was damals passierte, wurde durch das Internet extrem beschleunigt und verstärkt.

Es war ein Sog der Bilder und Nachrichten aus Deutschland, der viele Flüchtlinge anlockte. (Symbolbild) © Filip Singer/Archiv (dpa)



Es war ein Sog der Bilder und Nachrichten aus Deutschland, der viele Flüchtlinge anlockte. (Symbolbild) Foto: Filip Singer/Archiv (dpa)



Es zeigte sich: Mit dem Smartphone und in den sozialen Netzwerken lässt sich ein Stück weit Politik gestalten. Es werden aber auch sehr rasch und sehr intensiv Prozesse in Gang gesetzt, die dann nur noch schwer zu beeinflussen oder gar rückgängig zu machen sind.



Das erste Signal kam schon vor Merkels "Wir schaffen das“: Am 25. August setzte das Nürnberger Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Tweet ab, der sich verbreitete wie ein Lauffeuer. So las sich das, was das Bamf damals twitterte: "Dublin-Verfahren syrischer Staatsangehöriger werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt von uns weitestgehend faktisch nicht weiter verfolgt." Das war de facto die Aussetzung der europäischen Asylrechts-Regelung, wonach derjenige EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Flüchtling ankommt - und eine Art Freifahrtschein für Syrer nach Deutschland. Viele machten sich darauf auf den Weg, die Begeisterung für Deutschland und seine Kanzlerin Merkel wuchs über Nacht.



Es war ein Sog der Bilder und Nachrichten aus Deutschland, der binnen Minuten Millionen von Menschen erreichte - im vom Bürgerkrieg geplagten Syrien, aber auch in vielen anderen Krisenregionen dieser Welt. Menschen machten sich auf den Weg nach Europa und vor allem nach Deutschland, weil bei ihnen per Facebook, Whatsapp oder Twitter die Botschaft angekommen war, dass sie kommen könnten - verstärkt durch die üblichen Gerüchte, was da angeblich alles in Merkel-Land an Annehmlichkeiten auf sie warte: Haus, Arbeit, Geld.

Bilderstrecke zum Thema Vom Taschengeld bis zur Unterkunft: Das kostet ein Flüchtling Es gibt viele Meinungen zu den Ausgaben für die Asylpolitik. Doch kaum jemand weiß über die genauen Zahlen Bescheid. Was kostet ein Flüchtling die Stadt Nürnberg? Was übernimmt die Landesregierung? Und welche Standards müssen die Vermieter einhalten? Eine Übersicht in Zahlen.







Die Selfies, die Flüchtlinge dann mit "Mutter Merkel" in Deutschland machten, verstärkten diesen Trend noch einmal. Wiederum weltweit: Dass vor allem Syrer hier quasi ohne Prüfung erst einmal als Flüchtling anerkannt würden, das sprach sich herum. Mit der Folge, dass Tausende aus anderen Nationen ihre Pässe vernichteten und sich auf der Flucht einfach als Syrer ausgaben.



Das Internet sei, so lautet ein anderes berühmtes Zitat von Angela Merkel, "Neuland". In der Tat: Was sich mit Botschaften und Bildern im Netz an- und ausrichten lässt, das hat ihre Regierung vor einem Jahr offenbar dramatisch unterschätzt - mit gewaltigen Folgen.

Was meinen Sie dazu? Bitte schreiben Sie uns!

Voraussetzung für die Teilnahme an unserem Leserforum ist, dass Sie sich mit Ihrem vollen Namen, ihrer postalischen Adresse und Ihrer Mailadresse registrieren. Falls Sie bereits einen Login besitzen, bei dem die Anschrift noch fehlt, bitten wir Sie, diese Daten zu ergänzen. Derzeit sind die Angaben zur Adresse noch freiwillig. Im Leserforum werden wir aber nur Kommentare zulassen, bei denen auch die Angaben "Straße/Hausnummer sowie PLZ/Ort" ausgefüllt wurden. Dennoch wird Ihr Kommentar online nur unter dem von Ihnen gewählten Nickname zu lesen sein.

Beim "Aktuellen Thema" wollen wir die Meinungen unserer User bündeln und auf mehreren Kanälen einholen. Meinungsbeiträge sind per Mail an nn-leserbriefe@pressenetz.de (Stichwort: Flüchtlinge) sowie auch am Ende dieses Artikels möglich. Eine Auswahl der Einsendungen wird gegebenenfalls auch auf der gedruckten Meinungsseite in den Nürnberger Nachrichten mit Angabe des Namens und des Wohnorts (ohne Straßenangabe) erscheinen. Falls Sie damit nicht einverstanden sein sollten, bitten wir Sie, dies in Ihrem Kommentar zu vermerken.

Alexander Jungkunz