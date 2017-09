Leserforum: Soll sich die CSU von der CDU trennen?

Offensichtliche Nervosität nach Wahlschlappe - Was macht Söder? - vor 5 Minuten

MÜNCHEN - Zickzack-Meldungen zur CSU: Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl hieß es am späten Montagvormittag erst, Horst Seehofer wolle die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufkündigen. Kurz darauf folgte die Relativierung, dann die Kehrtwende. Was wäre die richtige Maßnahme?

Wollte er der CDU mit dem Ende der Fraktionsgemeinschaft drohen: Horst Seehofer. © dpa



Zunächst war durchgesickert, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzende habe angekündigt, sich von der von Angela Merkel geführten Schwesterpartei lossagen zu wollen. Das meldete die Süddeutsche Zeitung. Etwas später hieß es, darüber müsse erst der Parteivorstand befinden. Am Ende folgte via Focus online eine Art Bekenntnis zum Fortbestand der Union. So oder so: Offensichtlich herrscht bei den Christsozialen nach den herben Stimmenverlusten bei der Bundestagswahl größtmögliche Verunsicherung.

Vor 41 Jahren sprach Franz-Josef Strauß die gleiche Drohung aus, mit der jetzt wohl auch Horst Seehofer geliebtäugelt hatte. Damals hatte die Union die Bundestagswahl gegen eine Koaltion aus SPD und FDP verloren.

Strauß tobte in einer heimlich mitgeschnittenen Rede: "Die politischen Pygmäen der CDU, die nur um ihre Wahlkreise kämpfen, diese Zwerge im Westentaschenformat, diese Reclam-Ausgaben von Politikern ..."

Allerdings reichte seinerzeit die Ankündigung der CDU, im Falle einer bundesweiten Kandidatur der CSU ihrereseits auch in Bayern antreten zu wollen, um die Schwesterpartei zu befrieden.

Nun ist der in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsproblem entflammte und vorübergehend unter dem Deckel gehaltene Richtungsstreit in der Union wieder voll ausgebrochen. Seehofer kritisiert, die Union habe im Wahlkampf die rechte Flanke aufgemacht -- zugunsten der AfD. Offensichtlich will er die CSU jetzt weg von der CDU und weiter nach rechts führen. Fraglich ist, ob diese Rechnung aufgehen kann und ob Seehofer für eine mehr oder weniger deutliche Abgrenzung innerhalb des konservativen Lagers überhaupt noch genug Rückhalt in der eigenen Partei hat. Und: Sollte der Nürnberger Markus Söder, Seehofers Intimfeind, die Gunst der Stunde für einen Putsch nutzen?

Was meinen Sie?

Kurt Heidingsfelder