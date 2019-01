Leserfoto des Monats: Jahreswechsel auf dem Kettensteg

Fotograf Hermann Klink drückte kurz vor Mitternacht auf den Auslöser - vor 1 Stunde

Eines der letzten Fotos des Jahres 2018 ist auch das "Leserfoto des Monats Dezember": Leserfotograf Hermann Klink hat sich an Silvester unter die Feiernden gemischt - und kurz vor Mitternacht am Kettensteg auf den Auslöser gedrückt.

Gleich geht es los: Feiernde Menschen warten auf dem Kettensteg darauf, dass das Feuerwerk und damit das Jahr 2019 beginnt. Leserfotograf Hermann Klink war mit seiner Kamera dabei.



"Diese Passanten haben sich in der Silvesternacht kurz vor dem Jahreswechsel auf dem Kettensteg eingerichtet. Mit Sekt und Wunderkerzen konnte man das Feuerwerk Richtung Maxbrücke, Weinstadel und Lorenzkirche wie von einem Logenplatz aus bewundern. So bildet man Brückenköpfe", schrieb uns Hermann Klink in der Beschreibung seines Fotos.

Für dieses Bild, das Klink auch auf der Plattform Instagram geteilt hat, erhält er als Preis aus dem NN-Zeitungsshop ein Glühweinpaket vom Weingut Baldauf in Ramsthal im fränkischen Saaletal. Um den roten und weißen Glühwein an den kalten Tagen nach dem Jahreswechsel auch perfekt genießen zu können gibt es dazu zwei Tassen aus der "Gäih weider hogg die her"-Kollektion.

Leserfotograf Hermann Klink hat den Foto-Wettbewerb im Dezember gewonnen.



Bei unserem Leserfoto-Wettbewerb prämieren wir auch 2019 wieder jeden Monat ein Foto, das wir für das interessanteste, kreativste oder künstlerisch anspruchsvollste halten. Wer im Januar bei der nächsten Runde unseres Wettbewerbs mitmachen möchte, lädt seine schönsten Fotos auf Instagram unter dem Hashtag #nn_leserfotos hoch. Über unseren Account @nordbayern bieten wir den schönsten Fotografien eine breite Plattform. Wenn Sie keinen Instagram-Account haben, können Sie uns Ihre Bilder selbstverständlich auch per E-Mail an nn-leserbriefe@ pressenetz.de senden.

Im Januar gibt es für den Sieger ein Buchpaket zu gewinnen. Mit "100 Frankenweinausflüge für Genießer und Entdecker" aus dem Verlag Nürnberger Presse sowie den Titeln "Radeln und Genießen im Fränkischen Weinland" und "...ins Land der Franken fahren" lassen sich die nächsten Ausflüge bereits jetzt perfekt planen.

Weitere Informationen zu dem ausgeschriebenen Preis und zu anderen interessanten Produkten finden Sie hier: www.zeitungsshop.nordbayern.de

