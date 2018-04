Leserfoto-Wettbewerb: Das ist das Siegerfoto im März

Zwischen Wald und Wirtschaft: Thommy Buccini hat die Gegensätze der Noris festgehalten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im März haben wir zum ersten Mal unsere Leserfoto-Aktion auf die Foto-Plattform Instagram ausgeweitet. 1300 Bilder haben uns auf diesem Weg erreicht. Das Siegerbild in diesem Monat hat der Fotograf Thommy Buccini geschossen.

Vom Fernmeldeturm im Nürnberger Westen über das startende Flugzeug bis hin zum Ansbacher Windpark: Dank Teleobjektiv vereinen sich auf diesem Bild Motive, die man sonst eher selten gemeinsam auf einem Foto sieht. © Thommy Buccini



Thommy Buccini (43) hat das Siegerfoto im März während eines Spaziergangs geschossen.



Der freie Fotograf hat eine Perspektive festgehalten, die selbst eingesessene Nürnberger überrascht: Rund 18 Kilometer vom Fernmeldeturm und 48 Kilometer von den Windrädern bei Ansbach entfernt stehend, hielt Buccini mit dem Teleobjektiv eine gänzlich unbekannte Silhouette Nürnbergs fest — inklusive Flugzeug.

"Hinter der Baumlinie liegt genaugenommen der gesamte Stadtkern", so der 43-Jährige. Entstanden ist das Bild bei einem Spaziergang im Laufer Land.

Eingereicht hat Buccini das Foto über Instagram, wer mehr von ihm sehen möchte: Zu seinem Instagram-Account geht es hier.

Ein Beitrag geteilt von Thommy Buccini (@thommybuccini) am Mär 14, 2018 um 11:58 PDT

NN Leserfotos auf Instagram: Mitmachen und gewinnen

Die schönsten Ansichten unserer Leserfotografen aus Nürnberg und der Region zeigen wir seit März 2018 nicht mehr nur auf Nordbayern.de und in den Nürnberger Nachrichten: Unseren Lesefotowettbewerb gibt es inzwischen auch auf Instagram. Für die besten Motive gibt's nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch attraktive Preise aus unserem Lesershop.

Wer im April bei der nächsten Runde unseres Leserfoto-Wettbewerbs mitmachen mag, lädt seine schönsten Fotos auf Instagram mit dem Hashtag #nn_leserfotos hoch. Am Ende jedes Monats prämieren wir ein Foto, das wir für das interessanteste, kreativste oder künstlerisch anspruchsvollste halten.

Dem Gewinner schenken wir einen Artikel aus dem Angebot in unserem Online-Zeitungsshop — im April gibt es das Frankenweinpaket "Eleganter Genuss für jede Gelegenheit".

Es enthält zwei Flaschen Silvaner trocken vom Weingut Markert in Eibelstadt, drei Flaschen Bacchus trocken vom Weingut Giegerich in Großwallstadt und eine Flasche Rosé trocken vom Weingut Erhard in Volkach.

Wer nicht auf Instagram ist, kann sein Foto natürlich wie bisher per Mail an unser Leserforum schicken. Sollten Sie Ihre Fotos grundsätzlich nicht auf Instagram sehen wollen, reicht ein entsprechender Vermerk in der Mail.

Sie wollen den Frankenwein - aber fotografieren ist nicht Ihre Stärke? Zu kaufen gibt es das Paket auch hier: zeitungsshop.nordbayern.de

