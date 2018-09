NN-Leserfotos: Das ist der Gewinner im August

Fotografie aus der NN-Kunstpreis-Ausstellung ist Bild des Monats August - vor 1 Stunde

WACHTER ERHÄLT ALS PREIS - Der August-Sieger unserer Leserfoto-Aktion auf der Foto-Plattform Instagram ist gefunden. Es ist Peter Wachter aus Nürnberg. Aber auch sonst haben User wieder tolle Aufnahmen geschossen - hier kommt der Überblick!

Kunstgenuss: Das Siegerfoto von Leserfotograf Peter Wachter.



"Kunst vor Kunst" hat Wachter seine Aufnahme genannt, aufgenommen hat er sie in der aktuellen Ausstellung zum NN-Kunstpreis (noch bis 2. September geöffnet). Zu sehen ist darauf eine Frau vor einem Gemälde. Tatsächlich ist aber auch die Frau selbst ein Kunstwerk – die Terrakotta-Figur "Lilith" von Rainer Kurka. Peter Wachter hat sie so aufgenommen als wäre sie völlig versunken in die Betrachtung von Klaus Jahns "Blutbaum".

Wachter erhält als Preis – passend zur Sommerreisezeit – einen praktischen Urlaubsbegleiter: Das Space Wallet, den kleinsten Geldbeutel der Welt, handgemacht in Europa.

Bierpaket als Preis

Wer im September bei der nächsten Runde unseres Leserfoto-Wettbewerbs mitmachen möchte, lädt seine schönsten Fotos auf Instagram mit dem Hashtag #nn_leserfotos hoch. Wenn Sie keinen Instagram-Account haben, können Sie uns Ihre Bilder selbstverständlich auch weiterhin per Mail an nn-leserbriefe@pressenetz.de senden. Jeden Monat prämieren wir ein Foto, das wir für das interessanteste, kreativste oder künstlerisch anspruchsvollste halten. Dem Gewinner schenken wir einen Artikel aus dem Angebot in unserem Online-Zeitungsshop. Im September gibt es für alle Genießer ein fränkisches Bierpaket. Dazu gehört das Buch "Gäih weider – hogg di her!", ein heiteres Buch von Jürgen Leuchauer zu den Ausprägungen rein fränkischer Sprachkultur, erschienen im Verlag Nürnberger Presse. Weiterhin sind im Paket enthalten: Ein Glasbierkrug, ein Weizenglas und passende Holzdeckel, um etwa lästige Wespen vom Mittrinken abzuhalten – alles im "Gäih weider – hogg di her!"-Design.

Weitere Informationen zu "Gäih weider – hogg di her!" und anderen interessanten Produkten finden Sie her: www.zeitungsshop.nordbayern.de

nf