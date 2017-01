Schulen: Sollten Skilager ganz abgeschafft werden?

Jahrezehntelang gehörten Skilager zum festen Angebot an Schulen. Diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen ist die Freizeit im Schnee an vielen Lehranstalten gestrichen. Gründe dafür sind hohe Kosten und der Umweltschutz.

Bretter, die die Welt bedeuten: Für viele Schüler ist die Skifreizeit mit der Klassengemeinschaft der Höhepunkt des Schuljahres. Foto: dpa



Zwar führen weder das Kultusministerium noch die Ski- und Lehrerverbände Statistiken zu dem Thema. Trotzdem ist man sich einig, dass seit Jahren ein leichter Rückgang bei der Zahl der Skikurse zu beobachten ist. Laut der Süddeutschen Zeitung bietet nur noch die Hälfte der Realschulen Münchens ein Skilager an. Auch das Gymnasium Carolinum in Ansbach hat die Fahrt vor einigen Jahren zugunsten einer erlebnispädagogischen Woche für die achten Klassen abgeschafft. Die Schüler fahren nun am Anfang des Schuljahres zum Wandern oder Klettern in den Bayerischen Wald statt zum Skifahren in die Alpen.

Für Ulrike Severa, Oberstudiendirektorin und Leiterin des Ostendorfer-Gymnasiums in Neumarkt, steht eine Diskussion über das Abschaffen des Skilagers außer Frage. „Vor ein paar Jahren wurde bei uns darüber abgestimmt und da ein Großteil für eine Weiterführung des Skilagers war, wird es bei uns weiterhin diese für die Schüler einzigartige Fahrt geben.“

Auch bei den vergleichsweise hohen Kosten für Unterkunft und Ausrüstung bei einem Skilager sehen sich die Schulen gut aufgestellt. „Uns sind seit Jahren von keiner Seite Beschwerden zu Ohr gekommen“, so Hermann Zienecker, Schulleiter der Knabenrealschule.

Sozial schwächere Familien würden im Einzelfall gezielt unterstützt, um jedem Schüler die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. Auch an den beiden Gymnasien in der Stadt gibt es Angebote zur finanziellen Hilfe. Daneben bieten die Schulen für Kinder ohne eigene Skier kostengünstige Verleihmöglichkeiten an.

„Unvergleichliches Erlebnis“

Sportlehrer Jürgen Hübner vom Willibald-Gluck-Gymnasium ist sich ebenfalls sicher, dass es trotz der Kosten und gelegentlicher Diskussionen an seiner Schule gute Gründe für das Skilager gibt: „Es handelt sich hier um ein Gemeinschaftserlebnis in einer unvergleichlichen Umgebung. Die Natur und die Höhe sind für viele Kinder außergewöhnlich und einmalig.“

Auch das Verständnis für diese besondere Umwelt und die Bedeutung des Skitourismus für die Alpen soll im Blick behalten werden.

Durch Referate der Schüler im Vorfeld würden die ökologischen Probleme beleuchtet, die das Skifahren mit sich bringt, und die Kinder so für die Natur sensibilisiert.

Dass man an der Fahrt trotz ihrer Bedeutung für die Schüler auf lange Sicht vermutlich nicht festhalten kann, haben Studien des Deutschen Alpenvereins und des Bund Naturschutz ergeben. Ergebnis: Der Skitourismus in den Alpen ist kein endloses Vergnügen.

Mit der Erderwärmung wird die Schneesicherheit in vielen Regionen drastisch sinken, für die Schulen, die Monate im Voraus planen müssen, wird es zunehmend schwieriger, für eine Woche Schnee zu garantieren.

Auch Schulleiterin Severa ist sich dessen bewusst: „Natürlich werden wir irgendwann an den Punkt kommen, es abschaffen zu müssen. Im Moment überwiegt aber noch, dass es sich hier um ein tolles sportliches Gemeinschaftserlebnis handelt.“

Soll man warten, bis die Natur dem Vergnügen ein Ende setzt, oder sind Skilager schon jetzt nicht mehr zeitgemäß?

