Stimmen Sie ab: Wir suchen das schönste Leserfoto 2018

Ausstellung findet vom 15. Februar bis 24. März im Handwerkerhof statt - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Welches ist das schönste Leserfoto des Jahres 2018? Die Besucher der Ausstellung "Objektiv 2018" im Handwerkerhof können das vom 15. Februar bis 24. März bestimmen - und auch online können Sie mit abstimmen.

Eines unserer Leserfotos: Morgennebel und Sonnenaufgang an den Weisendorfer Weihern. Foto: Rolf Eckardt



Landschaften, Tiere, Architektur oder Menschen. Jeden Tag treffen in der Redaktion viele und vielfältige Fotografien ein, die das Produkt eines glücklichen "Schnappschusses", eines geduldigen Wartens oder eines geschickten Arrangements sind. Manchmal genügt aber auch der Blick für das Besondere. Jahreszeiten und markante Ereignisse spiegeln sich darin ebenso wie der tägliche Spaziergang, der natürlich nie ohne Kamera stattfindet.

Tausende Fotos vieler verschiedener Hobbyfotografen sind im vergangenen Jahr bei uns eingegangen, von denen wir einen Teil das gesamte Jahr über in unseren Bildergalerien auf www.nordbayern.de/leserforum und auf Instagram unter #nn_leserfotos veröffentlichen. Auch in der Zeitung findet regelmäßig eines der Fotos – wie das obige – seinen Platz. Aus diesen allen hat eine Jury nun die 65 besten ausgewählt. Perspektiven, Motive oder Stimmungen machen diese Fotos zu etwas Besonderem.

Nun sind die Besucher der Ausstellung gefragt, die ihr schönstes Foto küren dürfen – und dabei die Chance auf einen attraktiven Gewinn haben. Unter allen Teilnehmern, die ihre Wahlkarte (liegt im Ausstellungsraum aus) in die Box geworfen haben, verlosen wir ein Weinpaket im Wert von 45 Euro und vier im Wert von je 20 Euro. Der Besuch der Ausstellung kann sich also doppelt lohnen. Der Fotograf des Siegerfotos gewinnt eine Wochenendreise in die Region.

Auch hier bei nordbayern.de können Sie abstimmen! Klicken Sie sich dazu einfach durch unsere Bildergalerie und wählen Sie Ihr Leserfoto des Jahres 2018 aus. Ihre Stimme, die Sie auf der letzten Seite der Bildergalerie abgeben können, fließt im Verhältnis 1:2 ins Wahlergebnis der Ausstellung mit ein.

Die Ausstellung "Objektiv 2018" findet vom 15. Februar bis 24. März im Handwerkerhof statt und ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag (15. Februar) ist die Ausstellung ab 13.30 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Eintritt ist frei.

Nicole Forstner