WhatsApp-Irrläufer: Die lustigsten Nachrichten unserer User

Nordbayern.de informiert per Messenger - und bekommt oft schräge Antworten - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Die neuesten Nachrichten direkt aufs Handy: Über WhatsApp erreichen wir unsere Leser sehr direkt - und sie uns. Die witzigsten Nachrichten, die wir über den Messengerdienst zurückbekommen, haben wir in einer Bildergalerie gesammelt.

Im Eifer des Gefechts kann bei WhatsApp schnell mal der falsche Empfänger ausgewählt werden - zum Beispiel Nordbayern.de. © Britta Pedersen/dpa



Im Eifer des Gefechts kann bei WhatsApp schnell mal der falsche Empfänger ausgewählt werden - zum Beispiel Nordbayern.de. Foto: Britta Pedersen/dpa



Schon mal eine WhatsApp an den falschen Empfänger geschickt? Vielleicht auch an uns? Jeden Tag versorgt unsere Onlineredaktion unsere Leser nicht nur über Nordbayern.de mit den neuesten Nachrichten aus der Region, sondern auch über Messenger-Dienste wie WhatsApp. Der Vorteil: Hier können Leser uns direkt antworten, uns auf Themen hinweisen, Fragen zu unserem Angebot stellen oder uns auch einfach mal ein schönes Foto schicken.

Manchmal jedoch bekommen wir Nachrichten, die nicht an uns gerichtet sind und die vielleicht auch besser nicht abgeschickt worden wären: Sprachnachrichten, Videos, persönliche Fotos und Nachrichten, die eigentlich jemand ganz anders hätte bekommen sollen. Wir haben die schönsten Nachrichten an uns - natürlich anonymisiert - in einer Bildergalerie für die Ewigkeit festgehalten. Und mit diesem Artikel weiß "die Anja" auch endlich, wie sehr sie geliebt wird:

Bilderstrecke zum Thema "Hast du ein Freund?": Die besten WhatsApp-Irrläufer unserer User Über WhatsApp informieren wir unsere Leser mit den wichtigsten Nachrichten aus der ganzen Region. Das Ganze ist keine Einbahnstraße: Über den Messengerdienst können die User mit uns in Kontakt treten, Bilder schicken, Fragen stellen. Im Eifer des Gefechts landen bei uns aber auch Zuschriften, die manchmal unfreiwillig komisch sind. Wir haben die humorvollsten Nachrichten und Irrläufer gesammelt.



Wer noch nicht genug hat: Hier kommt unsere Auswahl der schönsten Leserpost per Mail und Brief an uns.

Bilderstrecke zum Thema Mit unfreundlichen Grüßen: NN-Leserpost aus der Hölle Die NN ist ein "Käseblatt", Journalisten sind "Mörder" und "Opfer", geschrieben wird "Totalschwachsinn" und "Propagandascheiß": Nicht nur in den sozialen Netzwerken, auch in der täglichen Leserpost und in den Mails an die Redaktion wird kräftig ausgeteilt. Die schönsten, gemeinsten und skurrilsten Zuschriften haben wir in einer Bildergalerie des Hasses zusammengetragen.



Nachrichten via WhatsApp erhalten: So geht's

Wenn auch Sie die neuesten Nachrichten per WhatsApp von uns empfangen möchten, können Sie sich hier oder im Widget unten mit Ihrer Handynummer kostenfrei registrieren. Daraufhin wird Ihnen eine Nummer angezeigt, die Sie zu Ihren Kontakten hinzufügen. Los geht es, sobald Sie eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" an diesen Kontakt schicken. Sollten Sie sich irgendwann doch umentscheiden, können Sie das Ganze mit "Stop" wieder beenden.

Barbara Zinecker Nürnberger Nachrichten E-Mail