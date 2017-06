Kinderzeitung "nanu!?": Mike Singer hautnah

NÜRNBERG - Egal wo Mike Singer auftaucht, er kann sich vor kreischenden Teenagern nicht retten. Die Kinderreporter der Kinderzeitung nanu!? trafen den Star bei seinem Auftritt in Nürnberg

In der neuen "nanu!?" berichten die Kinderreporter über ihre Erlebnisse beim Auftritt von Mike Singer in Nürnberg. © Thomas Scherer



Der 17-Jährige Mike Singer wird als die deutsche Version von Justin Bieber gehandelt und tourt gerade durch die Lande, um sein Album "Karma" zu promoten. Die Kinderreporter haben von seinem Auftritt Bilder und Videos mitgebracht und berichten in der Juni-Ausgabe der "nanu!?" von ihren Erlebnissen hinter der Bühne.

Doch die Kinderzeitung bietet noch viel mehr: Ein paar Rampen, ein Board und gutes Wetter – mehr braucht ein Skater nicht, um glücklich zu sein. In der neuen "nanu!?", der Kinderzeitung der Nürnberger Nachrichten, stellen junge Skateboarder aus der Region ihr Hobby vor und verraten einige Tricks.

Patric fährt durch die Miniramp schon fast wie ein Profi. Der Achtjährige ist am liebsten im Skatepark am Nürnberger Spittlertorgraben unterwegs. Mit fünf hat er mit dem Skaten angefangen und schaut sich bei den älteren Skatern die Tricks ab. Angst hat er nicht, die Rampe hinunter zu fahren. Und auch die achtjährige Victoria hat so ihre Tricks. "Ich stelle mir eine Rampe immer klein vor. Und dann traue ich mich irgendwann und fahre los."

Sportlich ist auch der zwölfjährige Marius unterwegs. Er ist im Nachwuchsteam der Nürnberger Footballmannschaft "Rams". Kinder dürfen noch nicht wirklich hart ran, sondern üben zunächst das Fangen und Werfen des eiförmigen Balls. "Erst wenn man älter ist, bekommt man eine Ausrüstung und absolviert richtige Spiele", sagt Marius.

Das "Ausgeflogen" widmet sich diesmal dem "sagenhaften" Petersberg. Der befindet sich bei Marktbergel und ist mit einem spannenden Erlebnispfad ausgestattet.

In der Rubrik "Kultur-Check" wird Zofia vorgestellt. Die Eltern des Mädchens stammen aus Polen und nehmen ihre Tochter in den Ferien regelmäßig mit zur polnischen Verwandtschaft. Daneben enthält die "nanu!?" natürlich wieder aktuelle Nachrichten aus aller Welt und der Region für Kinder zwischen sechs und elf Jahren.

Die Juni-Ausgabe ist ab Samstag, 3. Juni, erhältlich - für 1,50 Euro als Einzelheft im Handel und in den Geschäftsstellen der Nürnberger Nachrichten und ihren angeschlossen Heimatzeitungen. Das Jahresabo mit zwölf Ausgaben kostet 15 Euro.

Mehr Infos und Abo-Bestellung unter www.nanu.news

