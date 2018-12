Madeleine Schickedanz wurde in Nürnberg geboren und war als Erbin des Quelle Versandhauses eine der reichsten Frauen Deutschlands. Doch ein Vermögen von mehr als drei Milliarden Euro zerrann ihr zwischen den Fingern. Sie wohnt derzeit zurückgezogen in Fürth.

Er hat sein wahres Alter noch nie eindeutig preisgegeben, klar ist aber: am 10. September hat Karl Lagerfeld - Modezar, Designer und exzentrische Eigenmarke - Geburtstag. Je nach Quellenlage zählt sein bewegtes Leben an diesem Tag 85, 83 oder erst 80 Jahre. Wie dem auch sei - der Mann mit dem weißen Haarschopf polarisiert wie kaum ein anderer Designer. Ein Portrait in Bildern.