Madeleine Schickedanz wurde in Nürnberg geboren und war als Erbin des Quelle Versandhauses eine der reichsten Frauen Deutschlands. Doch ein Vermögen von mehr als drei Milliarden Euro zerrann ihr zwischen den Fingern. Sie wohnt derzeit zurückgezogen in Fürth.

Am 8. März 2014 verschwindet eine Boeing 777-200 der Malaysia Airlines während eines Fluges von Kuala Lumpur nach Peking spurlos. An Bord waren neben zwölf Besatzungsmitgliedern 227 Passagiere aus 14 Ländern. 16 Tage lang führt die fieberhafte Suche zu keinem Ergebnis. Am 24. März herrscht dann schließlich Gewissheit: Flug MH370 ist neuen Berechnungen zufolge in den Indischen Ozean gestürzt. Im Juli 2015 wurde nun ein Steuerruder auf La Réunion gefunden. Dieses gehört aller Wahrscheinlichkeit nach zur vermissten Maschine von Malaysia Airlines.