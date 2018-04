Alle Welt fragt sich: "Was will Nordkoreas Diktator Kim Jong Un?" Welcher Mensch verbirgt sich hinter dem Bild, das die Propaganda zeichnet? Der Machthaber hat erstaunlich viele Fassaden und Vorlieben.

Kim Jong Un liebt Blumen: Erfreut betrachtet der Vorsitzende der Volkspartei einen bunten Strauß, den ihm die stolzen Arbeiter der Pjöngjanger Gartenbaubetriebe überreichen. © AFP PHOTO / KCNA via KNS