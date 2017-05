Schluss mit Beilagen! Jetzt grillen die Frauen

Nach diesem Crash-Kurs übertrumpft man als Frau die Männer am Grill - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Frauen grillen mindestens genauso gut wie Männer. Das sagt sogar Dirk Freyberger. Und der muss es wissen. Bei ihm schauen sich die Herren der Schöpfung schließlich liebend gern Grilltipps ab – NZ-Redakteurin Julia Vogl hat sich der Herausforderung gestellt.

Bislang kannte die Test-Redakteurin nur Cakepops. Aber was mit Kuchenteig funktioniert, kann auch mit Fleisch nicht schlecht sein. Wo die Kuh am besten schmeckt, hat sie auf jeden Fall gelernt.



Der Beweis: Redakteurin mit Grillzange. Das Steak hat den Test bestanden.



"Steak und Burger" – das steht heute am Grillplatz der Metzgerei Freyberger auf dem Programm. Die Erwartung: genau diese beiden Dinge künftig besser grillen zu können, als Männer dies je könnten. Und weil Profi-Grillmeister meistens eine Schürze tragen, bügelt man eben auch als Frau seine eigene noch einmal auf, damit die Rüschen daran besonders hübsch fallen.

Dann noch eine riesige Grillzange daheim gestohlen – und schon fühlt man sich bestens ausgerüstet für das, was in den nächsten Stunden kommen mag. "Vereinzelt kommen auch Frauen zu unseren Grillkursen", sagt Dirk Freyberger. Heute aber ist keine dabei. Allein unter Männern also, gleich ein gutes Dutzend. Die jedoch sind nett. Nur einer meint, dass Frauen am Grill nichts verloren haben. Schließlich, so sagt er, trinken die ja auch kein Bier. Aber: er meint es gar nicht so. Eigentlich geht es sowieso nur um eines: Fleisch.

Bevor das aber auf den Grill kommt, gibt es Theorie. Wenn es schmecken soll, dann muss Qualität auf den Rost, so Freyberger. Und zwei Regeln müssen unbedingt eingehalten werden. Die erste: die Fleischtemperatur. "Man muss das Fleisch ein paar Stunden vorher aus dem Kühlschrank nehmen", sagt Freyberger. Zweitens: Am Grill muss Ruhe herrschen. "Ihr kennt doch alle die Gäste mit der Bierflasche in der Hand", sagt er. Die müssen weg.

Am besten schafft man das, indem man ihnen Fleisch gibt. Meatpops etwa. Die Frau im Kurs kann sich schon denken, was das ist. Was als Cakepops in Frauenzeitschriften empfohlen wird, müsste schließlich auch mit Fleisch funktionieren. Rinderhack würzen, zu kugeln formen, mit Iberico-Schinken umwickeln – ab auf den Grill. Steht das erst einmal fertig aufgespießt auf dem Tisch, dann hat man seine Ruhe und kann sich in Ruhe auf sein Mini-Steak konzentrieren.

Rib Fingers etwa, diese kleinen, hübsch durchwachsenen Fleischstücke, die so derartig gut schmecken, dass man den Grillkurs-Teilnehmern ihre Stücke am liebsten klauen würde. Stattdessen aber lässt man sie von seinem Mini-Stück probieren. Fazit: Man schmeckt nicht, dass es eine Frau gegrillt hat. "Frauen grillen genauso gut wie Männer", sagt Freyberger. Aber es sei eben schon bei den Neandertalern so gewesen, dass die Männer die Herren über das Feuer waren. Früher war das schließlich harte Arbeit. Im Bewusstsein sei das eben bis heute geblieben.

Vielleicht liegt es daran, dass die Frau sich jetzt um Rosmarin-Kartoffeln kümmern darf, während ein paar Männer Hackfleisch zu Burgern formen. Aber halb so wild, es gibt schließlich auch Männer im Kurs, die Portwein-Schalotten zubereiten und Paprika für die Zigeunersoße häuten. Die Burger sind auf dem Grill, der Iberico-Speck bräunt langsam bei niedriger Hitze vor sich hin, beim Anrichten schwant es der Frau, dass Frausein vielleicht doch keine ganz so gute Sache ist.

Wer brav Beilagen würzt, der darf auch ein Steak grillen.



Zumindest jetzt gerade. Wohin in Gottes Namen soll man das alles essen, wenn man noch Platz für ein Steak im Magen haben möchte? "Wer vorher ein Leberkäsbrötchen isst, der bereut es im Kurs", sagt Freyberger. Die Durchschnittsfrau wäre womöglich geplatzt, wenn der Fotograf sich nicht für einen halben Burger geopfert hätte.

Aufgabe der Frau: Rosmarin-Kartoffeln vorbereiten.



Das allerbeste an den Burgern: Sind sie gegessen, ist auf dem Grill wieder Platz für Steaks. Faustregel: Sammelt sich Fleischsaft auf dem Steak, dann ist es medium rare, ist der Druckwiderstand hoch, ist es durch und muss sofort runter. Fertig gegrillt – also mit hübschem Grillmuster und rechtzeitig vom Rost genommen – heißt es aber erst einmal: Finger weg. Das Fleisch muss ein paar Minuten ruhen, bevor es aufgeschnitten werden kann.

Obst und Gemüse? Auf dem Grill völlig in Ordnung. Aber eben nur als Beilage oder Dessert.



"Ihr müsst das feiern", sagt Freyberger. Sich darauf freuen, was die Umami-Geschmackszellen, also die, die Fleischgeschmack wahrnehmen, im Mund gleich bekommen werden. Im 45-Grad-Winkel (so schneidet man die Fleischfasern auch garantiert durch) wird es hübsch zerlegt. Dry Aged oder Wet Aged – das ist Geschmackssache. Der Geschmack beim Dry Aged Steak, also dem Stück, das bei einer bestimmten Temperatur und genau geregelter Luftfeuchtigkeit vor sich hin reifen durfte, ist ein wenig intensiver. "Da muss jeder selbst seinen Favoriten finden", sagt Freyberger.

Der Nachtisch (Bananen mit Schokofüllung und Marshmallows) wurde von der NZ nicht mehr getestet. Die Redakteurin hat aufgegeben.