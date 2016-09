Ausbildung mit Abi obendrauf

ANSBACH/NÜRNBERG - Eine Ausbildung machen und sich gleichzeitig auf das Fachabitur vorbereiten? Ja, das geht: DBFH heißt die Abkürzung für dieses Modell. Die Langform lautet: Duale Berufsausbildung und Fachhochschulreife. Wir haben mit aktuellen und ehemaligen Azubis über den Bildungsgang gesprochen – der noch nicht überall so bekannt ist.

Sebastian und Annika mögen die Arbeit am Schaltschrank. Bei Bosch absolvieren sie die duale Ausbildung mit Fachhochschulreife im 1. Lehrjahr. Foto: Fotos: Stefanie Goebel



Annika Keim und Sebastian Neser kannten das DBFH-Modell bereits. Die 17- und der 19-Jährige machen bei Bosch in Ansbach die Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik mit FOS-Abschluss – in nur drei Jahren. In zweieinhalb Jahren wird nach der mittleren Reife der Beruf erlernt, dann geht es noch ein halbes Jahr in Vollzeit auf die Fachoberschule zur Abivorbereitung.

„Nur FOS oder Gymnasium war nichts für mich nach dem Realschulabschluss“, sagt Annika, die in Heilsbronn schon den mathematischen Zweig belegte und von jeher technikbegeistert ist. „Als ich vom DBFH-Modell bei Bosch erfuhr, war ich begeistert. Ich finde Elektronik super.“ Auch Sebastian, dessen halbe Familie bei Bosch arbeitet, findet das Modell gut, weil man im Vergleich zum herkömmlichen Weg, also Berufsausbildung und anschließend Berufsoberschule, mitunter über ein Jahr Zeit spart.

Die einzige Berufsschule, die das DBFH–Modell in Mittelfranken anbietet, befindet sich in Erlangen. Dort gibt es für die Azubis im ersten Lehrjahr momentan zwei Klassen. „In unserer Klasse sind sechs Azubis von Bosch, die anderen lernen bei Siemens und ZF“, erzählt Sebastian.

Dominik Schwab zum Beispiel. Der 17-Jährige macht bei Siemens in Nürnberg die Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Er wollte nach dem Realschulabschluss auch immer sein Abi machen – und eine Ausbildung. „Beides geht nicht, dachte ich“, erinnert sich der Azubi, der in der Nähe von Hersbruck wohnt. Er wurde schließlich eines Besseren belehrt, was „eine perfekte Kombi“ für ihn darstellte.

Da die DBFH-Azubis in weniger Zeit dieselben Sachen lernen müssen wie die normalen Azubis, ist die Schulphase länger, dafür die Praxisphase kürzer. „Wir haben dieselben Fächer, in Mathe, Deutsch und Englisch werden wir aber von FOS-Lehrern unterrichtet“, sagt Sebastian. In den beiden weiteren Lehrjahren kommen noch die Fächer Physik, Geschichte und Chemie dazu.

Einer, der die drei Jahre schon hinter sich hat und momentan im 2. Semester in Coburg studiert, ist Marius Schmidt. Der 21-Jährige gibt zu, dass es schon eine Doppelbelastung sei mit Beruf und FOS-Fächern. Aber der Unterschied zur Realschule sei nicht viel größer. „Je weiter es in Richtung Prüfung geht, desto anstrengender wird es, aber es ist gut zu schaffen, wenn man was dafür tut“, sagt er.

Nach den zwei Semestern an der Fachhochschule möchte er nun an die Uni Erlangen wechseln, um dort E-Technik weiterzustudieren. In den Semesterferien arbeitet Marius wieder bei seiner Ausbildungsfirma Siemens, um Geld zu verdienen.

Daniel, Marius und Dominik (v. l.) haben zwei Sachen gemeinsam: Alle drei haben oder nehmen momentan am DBFH-Modell teil und sind oder werden Elektroniker für Geräte und Systeme bei Siemens.



Dort verdient er wegen seiner Ausbildung Facharbeitergehalt – ein Vorteil gegenüber normalen Studenten, die bisher nur das Abi in der Tasche haben. Diesen nutzte auch Daniel Misoph. Er ist 29, hat 2003 bereits am DBFH-Modell teilgenommen und danach an der TH Nürnberg Informationstechnik studiert.

2011 war er inklusive Masterabschluss fertig und stieg wieder bei Siemens ein, als Ingenieur. „Ich habe immer wieder in meinen alten Abteilungen gejobbt und Kontakt gehalten“, sagt er und ergänzt: „Man kann das Wissen aus dem Studium in der Praxis einsetzen und lernt von erfahrenen Kollegen, warum man was lernt.“

Annika, Sebastian und Dominik stehen noch am Anfang. Alle drei können sich vorstellen, nach der Ausbildung zu studieren. Das Wissen aus der Praxis werden sie den anderen Studenten voraushaben. Und Marius kann das Modell nur jedem Realschüler empfehlen, der ein Ingenieurstudium anstrebt. „Alternativ gäbe es die Berufsschule Plus“, sagt er. „Die findet aber am Samstag oder nach der Arbeit statt und ist nicht integriert.“

Voraussetzungen:

Wer mit dem DBFH-Modell Berufsausbildung und Fachabi machen möchte, braucht eine mittlere Reife mit mindestens der Note 3 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Zudem solltet ihr euch eine Firma suchen, die den Bildungsgang anbietet. In Nordbayern gibt es Kooperationen mit Bosch, Brose, Lear Automotive Electronics, Loewe Opta, Rehau AG, Siemens und ZF. Die Berufsschulen dazu befinden sich in Erlangen und Kronach. Mehr Infos zum DBFH findet ihr über den verkürzten Link http://tinyurl.com/hwstvjn

