"Battle of the Books": Erst lesen, dann buzzern

Hier wird englische Literatur zur Gameshow: Wer weiß die meisten Details? - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Denkt mal an das Buch, das ihr zuletzt gelesen habt: Wisst ihr, wie alt die Mutter der Hauptfigur war? Welches Haustier sie hatte? Oder was der Protagonist beim ersten Auftritt im Buch trug? Genau um solche Details ging es vergangene Woche bei der "Battle of the Books" in Nürnberg. Fast 300 Schüler aus ganz Bayern sollten in einer Art Quizshow Fragen zu zehn Büchern beantworten – auf Englisch.

Na, stimmt die Antwort? Das Team vom Herder-Gymnasium Forchheim hat zuerst gebuzzert und hofft nun auf die Punkte von der Jury. © Eduard Weigert



Na, stimmt die Antwort? Das Team vom Herder-Gymnasium Forchheim hat zuerst gebuzzert und hofft nun auf die Punkte von der Jury. Foto: Eduard Weigert



Nicole und Immanuel erleben heute ihr erstes Mal. Ihr erstes Mal bei der Leseschlacht des Deutsch-Amerikanischen Instituts Nürnberg. Die beiden Zehntklässler haben sich für das Quizteam ihrer Schule, des Herder-Gymnasiums Forchheim, gemeldet. 18 Leute umfasst ihr Team, jeder Schüler hat jeweils ein Buch gelesen und analysiert.

"Ich hatte Gregs Tagebuch 2", erzählt Immanuel. "Das klingt nach Kinderbuch – aber es enthält viele kleine Details und jede Menge Personen. Die habe ich alle durchgearbeitet und in Stichpunkten zusammengestellt."

Und das war auch gut so, denn bei der Live-Quizrunde in Nürnberg werden genau solche Dinge abgefragt. Teams aus 20 Schulen aus ganz Bayern sind zur Leseschlacht gekommen. Jeweils drei treten gegeneinander an. Dabei geht es ganz schön zur Sache: Moderator Anthony Miranda vom US-Konsulat München ruft jeweils ein Buch aus, zu dem er drei Fragen stellt.

Und dann heißt es schnell sein: Wer zuerst den Buzzer drückt, darf antworten und so hoffentlich Punkte für sein Team einfahren. "Als ich da vorn stand, mit mehreren hundert Zuschauern im Rücken, war ich richtig aufgeregt", gesteht Nicole vom Herder-Gymnasium. Alle Punkte konnte sie zu ihrem Roman "Wise Blood" nicht einfahren: "Manchmal war ich einfach zu langsam am Buzzer", sagt sie. "An anderen Stellen ging es um so kleine Details, die nur in einer Zeile im Buch standen – da wusste keiner die Antwort."

Nicoles Team landet am Ende auf Platz 12. Für vier andere Schulen geht es in die Finalschlacht: Nach fast vier Stunden Gameshow macht die Berufliche Oberschule Regensburg das Rennen; dahinter folgen das Willibald-Gymnasium Eichstätt und das Friedrich-Alexander-Gymnasium aus Neustadt/Aisch.

Organisatorin Kathleen Röber spricht trotzdem allen Teilnehmern ein Lob aus: "Schnell sein, zuhören und sein Buch gut kennen – die Battle läuft auf sehr hohem Niveau." Und auch Nicole ist am Ende zufrieden: "Es hat echt Spaß gemacht!"

ANNIKA PEISSKER