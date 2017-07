"Battle of the Books" in neuem Format

NEUSTADT/AISCH - Literatur als Gameshow: Das bietet die "Battle of the Books" des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) Nürnberg. Zum ersten Mal buhlen Siebt- bis Neuntklässler um den Sieg. Mit dabei: ein Team vom Friedrich-Alexander-Gymnasium in Neustadt/Aisch.

Eifrig bei der Vorbereitung: Anna-Maria, Katharina, Gloria, Fiona und Anastasia (von links) vom Gymnasium Neustadt/Aisch gehen noch mal die fünf Bücher von der Literaturliste durch. © Foto: Peißker



"What?!?" Anastasia reißt ungläubig die Augen auf, als sie die Frage auf dem kleinen weißen Zettel liest. In welchem Buch kommt eine Statue mit dem Namen Angel vor?, steht darauf. Anastasia hat keine Ahnung. Also schnell zurück zu ihrem Team gerannt und nachgefragt. Dort erfährt sie die Antwort: "From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler". Was für ein Titel! Für Anastasia gilt: gut merken, zurückflitzen und korrekt aufschreiben.

Nach neun weiteren Fragerunden sind Anastasia und ihre Mitschülerinnen begeistert: Der Quiz-Testlauf hat ihnen Spaß gemacht und sie auch ein bisschen außer Atem gebracht. Denn bei der "Battle of the Books" für die Mittelstufe geht es nicht nur um Köpfchen, sondern durchaus auch um Schnelligkeit.

Die erste Runde ist eine Art Staffellauf. Je ein Teammitglied rennt zum Spieltisch und soll notieren, in welchem Buch etwas Bestimmtes passiert. Hier sind erst mal nur die Buchtitel gefragt. Erst in der zweiten Runde sind echte Details aus den Büchern gefragt. Und das kann dann so aussehen:

Die Namen aller Charaktere, ihr Alter, ihre Haustiere, ihre Klamotten: Das sind Dinge, die man sich merken sollte, sagt Karin Eidsvoog vom DAI, als sie die Neuntklässlerinnen in Neustadt besucht. Sie sind eines von neun konkurrierenden Teams. Jedes besteht aus zehn Mitgliedern und hat fünf festgelegte Bücher zu lesen.

"From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler" aus dem Jahr 1967 ist das älteste; die anderen vier sind deutlich jünger. Nämlich: "Shiloh", "There’s a Boy in the Girls’ Bathroom", "Matilda" und "The Giver".

Welches Team sich mit diesen Werken am besten auskennt, wird sich beim Finale am Dienstag, 4. Juli, von 12.30 bis 16.30 Uhr im südpunkt Nürnberg, Pillenreuther Straße 147, zeigen.

