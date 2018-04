Bei uns habt ihr die Wahl!

Wenn die Jugendlichen in Bayern das Sagen hätten: Bliebe Markus Söder weiterhin Ministerpräsident? Käme die CSU auf eine absolute Mehrheit? Würde die AfD den Sprung in den Landtag schaffen? Das lässt sich herausfinden – bei der U18-Wahl zur bayerischen Landtagswahl! Unsere Zeitung ist mit eigenen Wahllokalen dabei.

Kinder und Jugendliche dürfen noch nicht wählen gehen? Doch, zur U18-Wahl schon. Wir sind dabei! Foto: Bernd Settnik/dpa



Am 5. Oktober ist Wahltag, zumindest für alle Unter-18-Jährigen. Denn dann findet bayernweit die U18-Wahl statt – unter dem Motto „wahl?weise!jung.“. Sie wird vom Bayerischen Jugendring organisiert, der damit all jenen eine Stimme geben will, die offiziell in der Politik noch nicht mitbestimmen dürfen. An diesem Tag dürfen sie zeigen, wie ihr persönlicher Landtag aussähe – und das unter realen Bedingungen mit Wahlkabine, Wahlurne und Wahlgeheimnis. Ihre Kreuze machen die Kinder und Jugendlichen auf Wahlzetteln, die denen der Erwachsenen in nichts nachstehen. Die Ergebnisse werden noch am Wahltag ausgezählt und bekanntgegeben.

Wahlberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die am 5. Oktober jünger als 18 Jahre sind – und zwar unabhängig davon, ob sie einen deutschen Pass besitzen oder nicht. Schließlich werde der Alltag Nicht-Deutscher genauso von der Politik beeinflusst wie der aller anderen (jungen) Bürger, sagen die Organisatoren.

Seit 1996 gibt es die U18-Wahl; zur damaligen Bundestagswahl startete das Projekt mit einem einzigen Lokal in Berlin. Inzwischen wird sie auch zu Landtags-, Europa- und zum Teil zu Kommunalwahlen angeboten und findet immer neun Tage vor dem offiziellen Wahltermin statt. Im Jahr 2013 zum Beispiel bestimmten mehr als 21.000 bayerische Kinder und Jugendliche, wie sich ihr Landtag zusammensetzen würde.

Zehn Wahllokale von Forchheim bis Neumarkt

Denn eines ist klar: Auch junge Leute haben ihre Meinung zu den Dingen, die im Land passieren. Das U18-Projekt will ihnen helfen, diese zu äußern – und sich vorher schlauzumachen über Parteiprogramme, das Wahlsystem und die Demokratie. Bei diesem Anliegen sind wir als Medienhaus gern dabei und bieten zehn eigene Lokale an. Hier können Kinder und Jugendliche am 5. Oktober ihre Stimme abgeben:

- Nürnberg: Nürnberger Nachrichten, Mauthalle, Hallplatz 2

- Fürth: Fürther Nachrichten, Schwabacher Str. 106

- Erlangen: Erlanger Nachrichten, Hauptstr. 38

- Herzogenaurach: Nordbayerische Nachrichten, An der Schütt 26

- Neumarkt: Neumarkter Nachrichten, Mühlstr. 5

- Forchheim: Nordbayerische Nachrichten, Hornschuchallee 7-9

- Schwabach: Schwabacher Tagblatt, Spitalberg 3

- Feucht: Der Bote, Nürnberger Str. 5

- Altdorf: Der Bote, Unterer Markt 1

- Lauf: Pegnitz-Zeitung, Kulturraum, Nürnberger Str. 19

Weitere Informationen sowie ab dem Wahlabend auch die Ergebnisse stehen hier auf www.nordbayern.de/u18-wahl und auf www.u18.org

