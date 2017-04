"Brave After All" triumphieren bei der NN-Rockbühne

Die Nürnberger Metaller überzeugen in der 1. Vorrunde mit einer souveränen Show - 11.03.2017 13:44 Uhr

NÜRNBERG - Am Wochenende ist die NN-Rockbühne 2017 gestartet. Bei der ersten von drei Vorrunden im bestens besuchten Jugendzentrum Quibble spielte sich das Nürnberger MetalCore-Quartett Brave After All mit einer kompakten Vorstellung an die Spitze.

Kompakt und souverän, so präsentierten sich "Brave After All" auf der Quibble-Bühne. © Christian Deckelmann



Sänger Timo Meister, Gitarrist Leon Herzog, Bassist Lukas Becker und Schlagzeuger Marco Masannek setzen ganz auf bodenständigen, schnörkellosen Metalcore in seiner ursprünglichen Erscheinungsform. Und damit ist auch schon alles gesagt. Getreu dem selbstgewählten Motto „We will keep fighting cause our love is pure“ wird im vollbesetzten Quibble solide abgeliefert. Die Posen stimmen, der Sound bollert wie aus dem Lehrbuch und ist in diesem Fall auch angenehm reduziert gehalten.

Aufhorchen lässt Gitarrist Leon, der am Stück wirklich feine Riffs und Licks raushaut. Vor der Bühne übt sich derweil die Jugend im Rempeltanz – und trägt Sänger Timo irgendwann begeistert über den Köpfen durch den Saal und zur Tür hinaus. So kommen Brave After All, die 2015 zusammenfanden und seit 2016 Shows spielen, an diesem Abend in der Summe am kompaktesten und souveränsten – und landen nach Punktewertung der Jury am Ende auf dem ersten Platz.

Mächtiges Geböller und die berüchtigte Wall of Sound gab es bei der ersten Rockbühne-Vorrunde auch von Farthest Outpost. Der Fünfer aus Lauf geht jedoch weitaus vielseitiger ans Werk, mixt seinen Screamo-/Metalcore-Sound mit allem, was nicht bei drei auf den Bäumen ist – und setzt zudem auf das doppelte Gesangsmodell: Frontmann Patrick Bauer ist für die Grunts zuständig, Bassist Kilian Orth steuert den Klargesang bei. Wie man es heute halt gemeinhin so macht.

Dazwischen bleibt Platz für den ein oder anderen Unsinn, der die ganze Geschichte auflockert: Kurze, alberne Jazz- oder Classic Rock-Einlagen, die ganz lustig kommen. Am Ende ergibt die Kombi aus Blastparts und Schunkelattacken ein sauber arrangiertes Stromgitarrengewitter. Nur an den Ansagen arbeiten wir noch.

Wacker schlugen sich die PopPunks Two High Thirds aus Forchheim (bestgekleidete Band des Abends) und die Nürnberger AlternativeRocker Joker’s Diary, die an diesem Abend im Quibble ihren allerersten Auftritt überhaupt hinlegten.

Einen ausführlichen Bericht sowie Fotos und Videos vom Abend folgen im Laufe des Wochenendes.

STEFAN GNAD