Bunte Zettel werden zu hilfreichen Geschenken

Adventliche Weihnachtsbaumaktion der christlichen Studierendengemeinden in Nürnberg und in Erlangen - 24.11.2016 16:51 Uhr

„Menschen beschenken, die wirklich etwas brauchen“ – unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr die Weihnachtsbaumaktion der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) und der Evangelischen Studentengemeinde (ESG) an den beiden Universitätsstandorten Erlangen und Nürnberg.

An sieben Standorten in Nürberg und sechs in Erlangen sind Weihnachtsbäume für die Geschenkaktion aufgestellt. Und so geht’s: Zettel nehmen, Geschenk besorgen, einpacken, abgeben, Freude bereiten! © Foto: Roland Fengler



„Weihnachten ruft uns dazu auf, dass wir uns für die Not anderer öffnen“, sagt Monika Tremel, Leiterin der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) Nürnberg. „Den christlichen Glauben können wir nicht trennen vom gesellschaftlichen Engagement für die Armen. Deshalb tragen wir mit unserer Aktion diese Frage bewusst in die Hochschulen hinein, wo viele junge Menschen leben und arbeiten.“

Vor diesem Hintergrund veranstalten KHG und ESG (Evangelische Studentengemeinde) in Nürnberg und in Erlangen auch in diesem Advent wieder ihre Weihnachtsbaumaktion: Freiwillige Helfer haben insgesamt über 6000 Wunschkärtchen geschrieben und an Weihnachtsbäumen aufgehängt.

Die Farben der Kärtchen stehen für die Institutionen, die beschenkt werden sollen: In Nürnberg sind das „Rot“ für die Wärmestube, „Gelb“ für die Straßenambulanz, „Blau“ für die Obdachlosenpensionen, „Grün“ für die Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge der Stadtmission und „Orange“ für die Flüchtlingsarbeit der Diakonie.

Handtuch und Streifenkarte

Auf den Kärtchen stehen alltägliche und notwendige Anschaffungen, wie beispielsweise ein Handtuch, ein Wörterbuch für ein Flüchtlingskind, eine Streifenkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel, ein Päckchen Kaffee, Medikamente oder ein Paar Strümpfe. Die Geschenke auf den Kärtchen haben einen Wert zwischen 5 und 15 Euro.

Jeder, der mitmachen möchte, kann so ein Kärtchen von einem Baum nehmen, das gekaufte Geschenk verpacken, vielleicht sogar mit einem Gruß versehen und dann an einer der auf den Kärtchen angegebenen Sammelstellen abgeben. Das Kärtchen sollte außen an das Päckchen geklebt werden, so dass es später der entsprechenden Einrichtung zugeordnet werden kann.

„Es ist eine Aktion, die unkompliziert den Bogen zwischen Menschen vor Ort schlägt“, erklärt Kerstin Voges, Hochschulpfarrerin der ESG in Nürnberg. „Der Impuls dazu erwächst aus unserer Spiritualität, Beten und Handeln gehören zusammen.“ Standorte von Kärtchen-Bäumen sind in Nürnberg: die Mensa auf der Insel Schütt (Andreji-Sacharow-Platz 1), die Uni-Gebäude Findelgasse 7/9, Lange Gasse 20, Regensburger Straße 180 (Philosophische Fakultät/Department Fachdidaktiken) und Dutzendteichstraße 24 (St. Paul) sowie die Evangelische Hochschule (Bärenschanzstraße 4).

In Erlangen stehen die Bäume mit den Kärtchen an folgenden Orten: ESG-Haus (Hindenburgstraße 46), KHG-Haus (Sieboldstraße 3), Mensa auf dem Uni-Südgelände, Stadtmensa am Langemarckplatz, Uni-Bibliothek (Schuhstraße 1a), Theologisches Seminargebäude (Kochstraße 4) sowie das Audimax (Bismarckstraße 1).

In Nürnberg stehen die Bäume bereits, und die Aktion läuft bis einschließlich 15. Dezember. In Erlangen sind die Kärtchen-Bäume von 28. November bis 20. Dezember aufgestellt. Jeweils anschließend werden die Geschenke an die einzelnen Institutionen übergeben.

LOTHAR HOJA