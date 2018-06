Comic-Salon: Bekannte Comic-Künstler im Interview

Das Besondere: Die Interviewten zeichneten ihre Antworten auf Papier - 06.06.2018 11:36 Uhr

ERLANGEN - In Erlangen drehte sich mal wieder alles um das Thema Comic. Der beliebte Comic-Salon zog viele Fans an – darunter auch unseren jungen Mitarbeiter Ewan Schück (16), der eine tolle Idee hatte...

So sieht die Maus von Ralph Ruthe aus.

...Er interviewte verschiedene Künstler, indem er ihnen seine gezeichnete Frage gab, auf welche diese – ebenfalls zeichnend – antworten sollten. Herausgekommen sind diese exklusiven Bilder, die wir heute für euch abdrucken dürfen.

