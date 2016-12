Contact-Messe bringt wichtige Kontakte

Studenten der Technischen Fakultät veranstalten Firmenmesse - 21.11.2016 17:22 Uhr

ERLANGEN - 65 Firmen, vom Global Player bis zum Familienunternehmen aus der Region, präsentieren sich auf der Messe Contact am 23. und 24. November in Erlangen. Erwartet werden mehrere Tausend Job- und Praktikums-Sucher. Veranstaltet wird das Ganze komplett von Studierenden.

Contact-Messe, das bedeutet: Unternehmen und Studierende lernen sich gegenseitig kennen. © ETG-kurzschluss



Contact-Messe, das bedeutet: Unternehmen und Studierende lernen sich gegenseitig kennen. Foto: ETG-kurzschluss



Auf den Plakaten und Flyern sind ganz bewusst keine Logos von Firmen platziert. „Das haben wir absichtlich so gemacht, um deutlich zu zeigen: Hinter dieser Messe stecken keine Interessen der Industrie, sondern sie wird ausschließlich von Studierenden für Studierende veranstaltet“, sagt Paul Ritter (25).

Zusammen mit Timo Rüde (24) fungiert er als Geschäftsführer und Messeleiter der Firmenkontaktmesse Contact am 23. und 24. November. In der Tentoria, dem früheren Mensa-Provisorium auf dem Erlanger Südgelände (Erwin-Rommel-Straße 60), werden sich an den beiden Messetagen jeweils 33 verschiedene Unternehmen und Institutionen präsentieren.

Zielgruppe sind Studierende der Technischen und der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Absolventen und „young professionals“. Die Aussteller werden nach dem ersten Messetag komplett ausgetauscht. Einzige Ausnahme: Die Agentur für Arbeit ist an beiden Tagen dabei.

Und noch eine Besonderheit im Vergleich zu ähnlichen Firmenkontaktmessen: Jeder Stand ist mit etwa 2,5 Metern mal 3,5 Metern Fläche annähernd gleich groß. „Auch ein Weltkonzern wie Siemens bekommt nicht mehr Platz als ein kleines lokales Software-Unternehmen“, erklärt Timo.

Denn für viele Besucher ist letztlich nicht die Größe eines Unternehmens entscheidend, sondern seine „Philosophie“. „Man will wissen: Wie tickt eine Firma“, erklärt Paul, und daher ist den Organisatoren wichtig, dass „an den Ständen nicht nur Personaler stehen, sondern auch junge Ingenieure, die sich auf Augenhöhe mit den Studierenden unterhalten können“.

Zum 23. Mal findet die Contact dieses Jahr statt, das bedeutet: Paul und Timo mussten bei der Orga nicht bei Null anfangen. Vielmehr konnten sie auf einen reichen Erfahrungsschatz aus den Vorjahren zurückgreifen. Auch auf den eigenen: Denn die beiden studieren Verfahrenstechnik im 3. Master-Semester in Erlangen und haben schon etliche Contact-Messen auf dem Buckel.

Beide sind in der studentischen Vereinigung „ETG Kurzschluss“, einem eingetragenen Verein, aktiv. So heißt die Hochschulorganisation des VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik), und sie trägt die Messe zusammen mit den Studenten und Jung-Ingenieuren des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) und dem Alumni-Verein der Technischen Fakultät in Erlangen. So werden insgesamt 150 Freiwillige aus diesen Organisationen an den beiden Messetagen als Helfer im Einsatz sein – als Wegweiser zum Veranstaltungsort ebenso wie hinter den Kulissen als Waffelbäcker und Brötchenschmierer.

Etwa 25 Kommilitonen umfasst die engere Orga-Gruppe, die sich in sieben Teams aufgeteilt hat. Das Team „Logistik“ zum Beispiel kümmert sich um die Verpflegung von Besuchern und Helfern. „Bei uns ging es schon vor Wochen los mit Broschüren, Plakaten und Radio-Spots“, erläutert Paulus Guter (22) aus der PR-Mannschaft, der im 7. Bachelor-Semester Informationstechnik studiert.

Das Team „Event“ hat im Juni einen Paintball-Nachmittag organisiert, um die vielen Helfer auf das Ereignis einzustimmen, und es bereitet eine Abschlussfete vor. Die Leute von der „Technik“ haben nicht nur eine völlig neue Homepage gebastelt, sondern sie kümmern sich auch darum, dass jeder Messestand mit Strom und Licht versorgt ist. Dann gibt es noch ein Team, das die Helfer in Schichten einteilt, und ein weiteres namens „Finanzen“, das vor allem die Standgebühren eintreibt.

Einen ziemlich heiklen Job hatte das Team „Firmen“ mit den beiden Messeleitern Paul und Timo: die Auswahl, wer überhaupt einen Stand bekommt. „Wir hatten über 100 Bewerbungen“, sagt Paul, „das heißt, wir waren gezwungen, mehr als 30 Absagen zu schreiben.“

Wer genau warum eine solche Absage bekam, dazu lässt sich das Team nicht allzu tief in die Karten schauen. Fest steht nur: Gerade an diesem Punkt zeigt sich, wie wichtig die totale Unabhängigkeit von eventuellen Logo-Sponsoren ist. Übrigens: Der Eintritt ist frei. „Die Messe ist für Studenten und Besucher kostenlos“, sagt Paul, „aber sicherlich nicht umsonst!“

Firmenkontaktmesse Contact, 23./24. November, jeweils 9.30 bis 16.30 Uhr, Tentoria der Technischen Fakultät in Erlangen; www. contact-messe.de

LOTHAR HOJA