Darauf freuen wir uns im neuen Jahr !

Was steht bei euch 2017 an? Wir haben unsere jungen Mitarbeiter gefragt, worauf sie sich im neuen Jahr freuen. Vielleicht geht es euch ja ähnlich!

Willkommen, neues Jahr! © privat

Die letzte Prüfung

Carima (18): Im Mai ist es endlich so weit: Mein Abitur steht an. Auf die Prüfungen selbst freue ich mich natürlich nicht, schon allein beim Gedanken an das Mathe-Abi dreht sich mir der Magen um. Aber der Moment, wenn alles vorbei und die letzte Prüfung geschrieben ist, wird großartig sein. Und danach geht es erst mal in den Urlaub. Wohin, steht noch nicht ganz fest, aber das ist auch egal, Hauptsache weg und die freie Zeit genießen!

Die erste eigene Wohnung

Victoria (19): 2017 wird alles anders bei mir. Diesmal wirklich. Ich bin fertig nach zwölf Jahren Schule. Ich fange ein Studium an und ziehe aus meinem behüteten Elternhaus aus. Waschmaschine, Staubsauger und Herd unter meiner Hand – das wird herrlich. Meine Welt steht Kopf, und ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Andererseits nimmt mein Leben eine enorme Wendung. Etwas Muffensausen gehört wahrscheinlich dazu.

Außerdem freue ich mich darauf, meine Freunde wieder in Deutschland begrüßen zu dürfen, die ein Jahr nach dem Abi im Ausland waren. Allen voran meine beste Freundin. Und natürlich hoffe ich, so viel wie möglich zu reisen. Im Sommer geht es zu meiner Uroma nach Italien, die ich schon viel zu lange nicht mehr gesehen habe. Am meisten sehne ich mich jedoch nach meiner Lieblingsstadt London, und umso mehr freut es mich, 2017 wieder dort zu sein.

Das letzte Semester

Alicia (21): Wahnsinn, wie schnell das Jahr vergangen ist. Aber: Nicht verzagen, Neues wagen! Man sagt ja nicht umsonst „neues Jahr, neues Glück“. Hoffentlich wird 2017 dann auch wirklich so, wie ich es mir vorstelle. Ich befürchte nämlich, da wird einiges an Arbeit anstehen. Aber erst einmal freue ich mich auf wohlverdiente Semesterferien bis Mitte April. Da es in meinem Studiengang an Freizeit leider oft mangelt, bin ich umso glücklicher, wenn ich mal wieder Zeit für meine Lieben und für mich selbst habe – und für die mentalen Vorbereitungen auf das letzte Studiensemester inklusive Bachelorarbeit. Ob ich mich auf diese freuen soll, weiß ich noch nicht. Mir kommt es so vor, als hätte ich erst vor Kurzem mein Studium begonnen, und jetzt ist es einfach schon fast vorbei.

Ich möchte auf jeden Fall die letzte Phase meines Studentenlebens genießen, bevor der Ernst des Lebens anfängt. Den Sommer ausleben, an den See oder ins Freibad fahren, mit Freunden picknicken und Sonne tanken, bevor ich mich in mein Zimmer einschließe und meine Bachelorarbeit schreibe. Da freue ich mich natürlich am meisten auf den Moment, in dem ich den letzten Punkt setze.

Der erste Auftritt

Livia (19): Bei der Frage, worauf ich mich im neuen Jahr freue, fällt mir immer zuerst das ein, worauf ich mich nicht freue: Klausuren, Referate, lernen, lernen, lernen. Da hoffe ich eher, dass ich meine ersten Prüfungen im Studium bestehe! Ich freue mich, glaube ich, das erste Mal so richtig auf meinen Geburtstag. Denn ich werde 20. Das ist irgendwie eine bedeutende Zahl, schließlich ist man mit 20 aus dem Jugendalter raus.

Zudem freue ich mich auch auf das Festival meiner Musikschule, bei dem meine Band das erste Mal seit einem halben Jahr wieder zusammen auf der Bühne steht! Endlich mal wieder gemeinsam Musik machen, das habe ich schon ein bisschen vermisst.

Und ich werde mich um ein Auslandspraktikum bewerben. Das muss ich schon ein Jahr vorher machen, genauso wie ein paar Sprachkurse und Tests. Im Mai kommt dann meine Schwester aus Australien zurück. Ich freue mich, sie nach einem halben Jahr endlich wiederzusehen.

Die erste große Reise

Anastasia (17): Um mich im kommenden Jahr nach dem Abi zu erholen, habe ich mir ein besonderes Reiseziel ausgesucht: Ich möchte eines der erdbebenreichsten Länder besuchen, in dessen Hauptstadt neuneinhalb Millionen Menschen leben. Mitten in dieses Getümmel möchte ich mich stürzen, bei der morgendlichen Meditation im Tempel meine innere Ruhe finden und ein paar Wochen lang unter japanischem Himmel schlafen.

Mit der Reise nach Japan erfülle ich mir einen großen Traum. Außerdem möchte ich erfahren, wie es sich anfühlt, auf eigenen Beinen zu stehen, und ein Stück Welt kennenlernen. Denn die Japaner sagen: „I no naka no kawazu, taikai o shirazu“ – „der Frosch im Brunnen weiß nichts vom großen Meer“.

Das erste Semester

Charlotte (19): 2017 besteht für mich aus zwei Hälften. Hälfte eins: vor meinem Fachabi. Hälfte zwei: nach meinem Fachabi. An Hälfte eins möchte ich gar nicht so viel denken, dafür umso mehr an die Zeit ab dem 3. Juni. Das ist der Stichtag für Festivalbesuche, chillige Stunden in unserem Schrebergarten und spontane Ausflüge mit Freunden.

Dann kommt irgendwann September, und ich habe hoffentlich meinen Wunschstudienplatz bekommen – und eine ganz neue Zeit beginnt. 2017 wird spannend!