Das sind die Gewinner des "5-Euro-Business"-Wettbewerbs

Das "5-Euro" in Erlangen/Nürnberg wurde dieses Jahr übrigens in doppelter Hinsicht "volljährig". Zum einen wurde der seit 2001 ausgetragene Wettbewerb 18 Jahre alt. Zugleich fand er wegen einer Pause im Jahr 2006 zum 18. Mal statt. Seit 2001 haben insgesamt 502 Studierende in 142 Teams mitgemacht.

Kurzbeschreibung: Die Friedrich-Alexander-Universität ist nach der LMU in München die zweitgrößte Universität Bayerns. Ihren Hauptsitz hat sie in Erlangen, Nürnberg ist der zweite große Standort.



Gegründet wurde die Universität von Markgraf Friedrich III. von Brandenburg-Bayreuth 1742 in Bayreuth. Ein Jahr später wurde die Bildungseinrichtung nach Erlangen verlegt. Neben dem Markgraf Friedrich ist die Universität noch nach Markgraf Karl Alexander von Brandenburg-Ansbach und -Bayreuth benannt.

Heute studieren circa 40.000 Menschen an der FAU. Internet: https://www.fau.de Themenarchiv Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg