Das tut weh!

Extra-Senf: Kenda (16) aus Syrien beschreibt ihre Gefühle - 18.12.2016 09:00 Uhr

Kenda ist 16 Jahre alt und stammt aus Syrien. Sie geht in Nürnberg in die 10. Klasse des Dürer-Gymnasiums. © Foto: Charlotte Mader



Kenda ist 16 Jahre alt und stammt aus Syrien. Sie geht in Nürnberg in die 10. Klasse des Dürer-Gymnasiums. Foto: Foto: Charlotte Mader



Es ist schwierig, seine Heimat wegen eines harten Krieges zu verlassen und in ein fremdes Land auszuwandern. Schlimmer wird es allerdings, wenn es in dem Land laute Stimmen gibt, die gegen mich als Geflüchtete sind – dabei kennen mich diese Menschen nicht mal persönlich. Ich finde keine Worte, um meine Gefühle gegenüber Pegida, AfD und Co. zu beschreiben. Denn ich verstehe nicht, wieso sie Flüchtlinge hassen.

Es ist klar, dass in Deutschland alle Parteien offen ihre Meinung sagen dürfen. Aber meine Frage lautet: Sehen diese Politiker nicht, was gerade auf der Welt passiert? Dass zum Beispiel in Syrien seit mehr als fünf Jahren ein großer Krieg herrscht? Es werden jeden Tag viele Schulen, Krankenhäuser, Fabriken und Wohnhäuser zerstört, in denen Menschen oft seit ihrer Geburt gelebt haben.

Aber nicht nur Gebäude werden vernichtet, sondern es werden auch Menschen getötet. Um zu überleben, entscheiden sich einige, in einer neuen „Heimat“ alles zu vergessen und mit einem neuen Leben anzufangen. Diese Flüchtlinge kommen begeistert hierher und möchten allen zeigen, was sie leisten können.

Ich war sehr enttäuscht, wenn ich hörte, dass irgendjemand – egal, wer er ist – mich nicht will, nur weil ich von woanders herkomme und eine andere Kultur habe. Das tat echt so weh, wenn ich auf der Straße wegen meines Kopftuchs komische Blicke erntete. Manchmal half mir weinen dann, um besser damit klarzukommen. Und manchmal nicht! Meine Tränen fallen von meinen Wangen ab – aber niemand hört und sieht mich.

Nach einem Jahr und acht Monaten, die ich jetzt in Deutschland lebe, ist es mir mittlerweile aber egal, was die anderen über mich denken und ob sie mich mögen oder hassen. Das bleibt ihr Ding. Ich aber lebe mein Leben.

Und wer weiß? Vielleicht treffe ich irgendwann Frauke Petry von der AfD und kann ihre Meinung über die Flüchtlinge ändern.

Meine Freundin Farrah aus Damaskus sagt: „Es ist unmöglich, dass ich nach meinem langen und harten Weg nach Deutschland viele Leute sehe, die mich gar nicht wollen – und das nur, weil ich neu bin.“

Farrah lebt seit zwei Jahren in Deutschland. Sie meint, dass die Leute, wie von der AfD, sich sicher nicht vorstellen können, „wie wir Menschen jeden Tag leiden und wie schwierig alles für uns ist“. Andererseits, und das stärke sie jeden Tag, möchte Farrah ihnen zeigen, wer sie ist, was das Wort „Flüchtling“ bedeutet und was ein Geflüchteter machen kann.

„Meine Heimat war der beste Ort für meine Träume und Erinnerungen“, erzählt mir die 16-Jährige. „Aber weil sie durch eine Diktatur geleitet wird, ist sie leider eine Katastrophe geworden.“ Farrah musste deswegen plötzlich ihr Land verlassen. Sie sah auf dem Weg nach Deutschland mehrmals den Tod, da sie über das Meer kam. Doch sie habe die Herausforderungen überstanden, nur um hier Sicherheit, Hoffnung, gute Bildung und ein neues Leben zu bekommen.

KENDA Al-MASRI