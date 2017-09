Das wollen die Parteien in Sachen Bildung

Unser großer Wahlprogramm-Check zur Bundestagswahl 2017 - 13.09.2017 16:22 Uhr

NÜRNBERG - Das Erstwähler-Team der NN hat für euch die Wahlprogramme der großen Parteien durchforstet. Hier stellen wir euch die wichtigsten Forderungen zum Thema Bildung vor:

CDU/CSU — Bildung ist Ländersache — und das soll laut CDU/CSU so bleiben. Schultypen und Bildungswege sollen durchlässiger werden. Eine „digitale Bildungsoffensive“ soll künftig dafür sorgen, dass in Schulen die digitale Ausstattung verbessert wird.

SPD — Die Partei fordert eine gebührenfreie Bildung: Sowohl Kita, Ausbildung und Studium als auch Meister- und Technikerprüfungen sollen kostenlos werden. Zusätzlich sollen Schulen modernisiert werden, Ganztagsschulen ausgebaut und Kitas gefördert werden.

Die Grünen — Schulischer Erfolg soll nicht mehr von der sozialen Stellung abhängen. Deshalb fordern die Grünen inklusive Ganztagsschulen, in denen Kinder gemeinsam länger lernen und spielen. Finanzschwache Kommunen will man dabei unterstützen, Schulen auch digital fit zu machen. Der Auf- und Ausbau von Gesamt- und Gemeinschaftsschulen soll gezielt gefördert werden.

FDP — Eines der Kernziele der FDP ist die ,,weltbeste Bildung für jeden“. Dafür soll Bildung Aufgabe des Bundes werden — statt wie bisher der Länder. Man will die Ausgaben dafür drastisch erhöhen und deutschlandweite Standards einführen, etwa durch Angleichung der Abiprüfungen. Um neue Medien stärker in den Unterricht einzubinden, sollen pro Schüler etwa 1000 Euro in Technik und Modernisierung investiert werden. Dazu sollen die Schulen weitgehend frei über Profil, Personal und Budget entscheiden dürfen.

Damit Bildung unabhängig vom Einkommen der Eltern wird, spricht sich die Partei für Bildungsgutscheine aus. Für eine bessere Finanzierung der Unis schlägt die FDP nachlaufende Studiengebühren vor, die erst nach Abschluss des Studiums anfallen.

Die Linke — Die Linke fordert eine engere Kooperation von Bund und Ländern in Sachen Bildung. So sollen vergleichbare Lern- und Lehrbedingungen in allen 16 Bundesländern geschaffen werden. Man will eine Gemeinschaftsschule einführen, in Form einer Ganztagsschule. Schulgebäude und Turnhallen sollen flächendeckend saniert werden. Studiengebühren lehnt die Partei kategorisch ab, die Zulassung zur Hochschule soll standardisiert werden.

AfD — Sonder- und Förderschulen sollen mehr Unterstützung erhalten. Statt Asylbewerber in normalen Schulen zu unterrichten, sollen diese auf die Rückkehr in ihr Herkunftsland vorbereitet werden, damit der Lernfortschritt einheimischer Kinder nicht behindert wird. Das Berufs- und Ausbildungssystem soll gestärkt werden.

NN-Erstwählerteam