2017 Bundestagswahl Das wollen die Parteien in Sachen Gleichberechtigung

Unser großer Wahlprogramm-Check zur Bundestagswahl 2017 - 13.09.2017 16:26 Uhr

NÜRNBERG - Das Erstwähler-Team der NN hat für euch die Wahlprogramme der großen Parteien durchforstet. Hier stellen wir euch die wichtigsten Forderungen zum Thema Gleichberechtigung vor:

CDU/CSU — Die Parteien wollen für einen gleichwertigen Lebensstandard den ländlichen Raum sowie den Osten in Deutschland stärken. Nach der Bundestagswahl soll eine Kommission „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ mit Vertretern aus Bund, Ländern und Kommunen eingesetzt werden, die vor allem auf vernachlässigte Regionen Rücksicht nehmen.

SPD — Die Partei ist für Offenheit und Toleranz, für die Gleichberechtigung von Mann und Frau — zum Beispiel in Sachen Löhne — und die Ehe für alle, die bereits beschlossen wurde. Auch gleichgeschlechtliche Paare sollen Kinder adoptieren dürfen. Menschen mit Behinderung sollen nicht mehr von der Wahl ausgeschlossen werden.

Die Grünen — Die Ehe für alle ist zwar bereits beschlossen, trotzdem sehen die Grünen noch einen weiten Weg hin zu voller Gleichberechtigung. Dem Rechtsruck, der durch die USA und Europa geht, wollen sie entgegenwirken. Frauen und Männern sollen gleiche Chancen und gleiche Löhne erhalten.

FDP — Die FDP möchte Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen herstellen, lehnt aber eine Frauenquote ab.

Neben der Ehe soll das Institut der „Verantwortungsgemeinschaft“ eingeführt werden, mit der sich zwei Personen zum Beispiel für das Alter absichern können. Bei der Ehe fordert die FDP volles Adoptionsrecht für alle und freien Zugang zur Reproduktionsmedizin.

Die Linke — Per Gesetz will die Linke die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen beenden. Die Rechte von LBTGQ-Menschen will die Linke weiter stärken und gegen Diskriminierung entschlossen vorgehen.

AfD — Die AfD ist der Meinung, dass die Genderforschung gestoppt werden muss, da die Gender-Ideologie verfassungsfeindlich sei. Außerdem kämpft die Partei für ein klares Familienbild: Die Verfassung solle sich am Vater-Mutter-Kind-Bild orientieren. Homo- und Transsexualität sollen nicht im Unterricht thematisiert werden, damit die Schüler nicht in ihrer sexuellen Entwicklung verunsichert werden oder ihre natürliche Entwicklung beeinträchtigt wird.