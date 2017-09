Das wollen die Parteien in Sachen Kultur

Kurzbeschreibung: Erstwählercheck - was bitte soll das sein?! Ganz einfach: Wir haben ein Team von jungen Leuten zusammengestellt, die zur Bundestagswahl zum ersten Mal wählen dürfen und die euch bei ihren Vorbereitungen mitnehmen. Die Sieben schwärmen aus, um Politiker zu befragen, Wahlprogramme zu durchforsten und Videos zu drehen. Hier findet ihr also alle Infos, die ihr vor der Bundestagswahl am 24. September braucht - auf Augenhöhe von Erstwählern für Erstwähler.

