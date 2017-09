2017 Bundestagswahl Das wollen die Parteien in Sachen Umwelt

Unser großer Wahlprogramm-Check zur Bundestagswahl 2017 - 13.09.2017 16:24 Uhr

NÜRNBERG - Das Erstwähler-Team der NN hat für euch die Wahlprogramme der großen Parteien durchforstet. Hier stellen wir euch die wichtigsten Forderungen zum Thema Umwelt vor:

CDU/CSU — Langfristig soll ein großer Teil der fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas durch umweltfreundliche Energien ersetzt werden. Die beiden Parteien lehnen staatliche Eingriffe im Bereich Klimaschutz ab und setzen stattdessen auf marktwirtschaftliche Instrumente.

SPD — Die Partei will den Klimaschutzplan von Paris ausbauen und setzt sich zum Ziel, dass die Bundesrepublik bis 2050 „treibhausgasneutral“ wird: Es sollen nur so viele Gase freigesetzt werden, wie die Natur aufnehmen kann. Außerdem sollen Fahrradwege ausgebaut und Elektroautos weiterentwickelt werden. Man will die Nord- und Ostsee sauberer halten und bedrohte Arten und ihre Lebensräume besser schützen.

Die Grünen — Das Flaggschiff der Grünen ist der Umweltschutz. Mit dem Leitspruch „Umwelt im Kopf“ wollen die Grünen für sauberes Wasser ohne Gift und Plastik, saubere Luft in Städten und den Schutz der Artenvielfalt kämpfen. Wie? Durch neue Naturschutzgebiete in Nord- und Ostsee statt Fracking, eine Kreislaufwirtschaft statt Wegwerfgesellschaft und Nutzung alter Industrieflächen statt Einebnung natürlicher Lebensräume.

FDP — Um das Klima zu schützen, setzt die FDP auf die freie Marktwirtschaft statt auf staatliche Regeln. So möchte sie den Handeln mit Emissionsrechten international ausbauen. Ferner befürwortet sie ,,blaues Wachstum“: Durch neue Technologien und effizientere Produktionsbedingungen soll die Umwelt geschützt werden. Bei der Energiepolitik setzt die FDP auf einen Mix aus Kernkraft, Kohle, Gas, Öl und erneuerbaren Energien.

Die Linke — „Menschen und Natur vor Profite“, so steht es im Programm der Linken. Sie will, dass bis 2040 nur noch Ökostrom aus deutschen Steckdosen kommt. Wichtig für alle Autofahrer: Die Linke will ein generelles Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen einführen.

AfD — Die Partei möchte die Wasserversorgung in den Händen der Bevölkerung belassen und die Tierschutzgesetze den Tieren würdig verändern. Zudem soll der Lärmschutz verbessert werden. Die Partei spricht sich gegen Windenergie aus: Man will deren Aufbau beenden und nur ausnahmsweise an Standorten zulassen.

NN-Erstwählerteam