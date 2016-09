Das Ziel ist der Rock-Olymp

Am 23. September steigt die 3. Vorrunde der NN-Rockbühne - vor 1 Stunde

Drei Vorrunden, vier Punktbeste, ein großes Finale: Bei der NN-Rockbühne werden auch dieses Jahr wieder die vielversprechendsten jungen Bands der Region gekürt. Am Freitag steigt der dritte Vorentscheid, wir stellen die Teilnehmer vor.

Eine von vier Bands, die ins Finale wollen: 3 Times Twisted aus Ansbach. © privat



Eine von vier Bands, die ins Finale wollen: 3 Times Twisted aus Ansbach. Foto: privat



Das Jugendzentrum Quibble in der Augustenstraße 25 in Nürnberg steht am Freitagabend ab 19.30 Uhr ganz im Zeichen gepflegter Gitarren-Mucke. Bei der letzten Vorrunde dieses Jahres haben noch einmal vier Bands die Chance, sich für das große Finale im Musikclub Hirsch zu qualifizieren. Dieses erreichen die vier Gruppen mit der besten Bewertung aus allen drei Vorentscheiden.

Bisher sieht es besonders gut aus für Trip Down Memory Lane, die Sieger im März, und King Father Baboon, die im Juni triumphierten. Doch noch ist alles offen.

Am Freitag werfen diese vier Combos ihren Hut in den Ring:

Yellow Thought

3 Times Twisted

My Hero Failed

Lonely Spring

Wer den Sprung ins Finale geschafft hat, lest ihr hier ab Samstag. Im Laufe des Wochenendes folgen dann auch Fotos und Videos der Vorrunde.

THOMAS CORRELL